雪霸觀霧遊憩區雲霧步道整修 7月20日起封閉5個月

雪霸國家公園管理處今年7月20日至12月20日將辦理雲霧步道第2期整修工程，施工期間全線封閉，雪管處提醒遊客，雲霧步道第2期整修期間如要前往鄰近景點，請改由大鹿林道通行。

雪管處指出，雲霧步道位於雪霸國家公園觀霧遊憩區內，全長約848公尺，入口位於觀霧山椒魚生態中心旁，全線以木棧方式構築，沿途有3處賞景平台，是一條適合老少的大眾化賞景步道。

但雲霧步道建置完成多年，隨氣候環境影響，已有局部損壞與老舊情形，雪管處委託專業廠商評估安全性，雲霧步道基礎結構為木材梁柱，將木柱直接插入土壤固定，目前已多處材料老舊損壞，擔心因承載力不足產生斷裂，將危及遊客安全。

雪管處自2022年起逐年編列預算，分階段辦理雲霧步道整修工程，今年規畫的第2期整修工程從7月20日至12月20日共5個月，第2期工程雖僅整修部分路段，但考量施工期間材料運輸堆置將阻斷步道通行，因此採取全線封閉方式施工。

雪管處指出，為維護遊客安全，雲霧步道施工期間由觀霧山椒魚生態中心步行往返觀霧山莊、大鹿林道東線等鄰近景點，請改由大鹿林道，並請遊客注意車輛小心通行，造成不便請見諒。