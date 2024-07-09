信誼文學獎傑作改編戲劇 劍獅出巡台北、台南重現

由信誼幼兒文學獎得獎繪本「劍獅出巡」改編的兒童劇，曾在民國107、108年巡演全台，今年原班人馬再度聚首，預計8月起在台北、台南兩地重現當年的經典戲劇。

「劍獅出巡」曾獲第20屆信誼幼兒文學獎佳作，故事中咬著七星寶劍的3隻劍獅，各代表不同的吉祥含意。紅臉劍獅劍柄在右可以避邪、黃臉劍獅劍柄在左代表祈福、黑臉劍獅口咬雙劍象徵鎮煞。充滿童趣的可愛造型，流露出濃厚的人文關懷和鄉土氣息。

信誼基金會今天發布新聞稿指出，107年為慶祝信誼幼兒文學獎30周年，將「劍獅出巡」改編成兒童劇，隨後巡演到108年，佳評如潮。今年正逢台南建城400年，信誼力邀原班人馬再度聚首，要把這齣融合童趣與歡樂的安平尋劍之旅，原汁原味呈現在親子面前。

信誼基金會營運長廖瑞文表示，「劍獅出巡」集結圖畫書、互動舞台劇、音樂等形式，劍獅戲偶的臉部加上舞獅、身體是布袋戲戲偶的特質；舞台設計取材自台南安平巷弄，以三面式環繞舞台呈現古意盎然的紅磚巷；再巧妙運用燈光及剪影的轉換，營造出景深的空間想像，時而又帶著神秘奇幻的氛圍。

「劍獅出巡」兒童劇將自8月2日起在台北演出，8月23日起在台南演出，將好戲帶到親子面前。巡演期間，也將舉辦「劍獅」主題書展、原創作者劉如桂簽書會、劍獅面具彩繪DIY等活動。相關資訊可參考信誼基金會網站。