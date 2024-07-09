藍委擬修法延役核電廠 民團籲先釐清延役時間及費用

立法院將在周三排審「核子反應器設施管制法第六條修正草案」，為核電延役解套，公民團體今召開記者會，要求國民黨修法前應多辦公聽會，釐清社會對老舊核電廠核安疑慮，以及台電須說明清楚延役需耗費多少時間及金錢；另也號召民眾今晚重返立法院外集結表達抗議。

經濟民主連合、綠盟、蠻野心足、北海岸反核行動聯盟、媽媽氣候行動聯盟、地球公民今在立法院群賢樓前召開記者會，反對核電廠延役，考量現有核電廠設備老化、電廠緊鄰活動斷層、台灣發生核災疏散困難、高階核廢料無處可放、最終處置場難覓等，呼籲立委跳脫意識形態的爭辯，反對草率修法讓老舊核電廠延役。

北海岸反核行動聯盟成員王鐘銘表示，既有電廠已超過原本設計的年限，延役風險極大，加上低階核廢料雖有最終處置場設置條例，但無法執行須檢討修法，因此堅決反對延役。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說，討論核電延役修法前，應先補強核安法制破網，如我國核子事故緊急應變區僅核電廠半徑8公里，遠低於福島核災疏散範圍，應先修改「核子事故緊急應變法」，合理擴大應變區，另推動「高放射性廢棄物選址暨處置條例」相關立法，檢討低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例」及相關子法，直面核廢處理面題。

民團針對核電廠延役修法提出3大主張，第一，在核安疑慮未釐清、核廢料尚未有解決路徑前，老舊核電不應延役；第二，行政院、經濟部、核安會，依國際最嚴格的標準，提出核電安全分析、地質風險評估等報告，並向社會充分揭露延役的風險與成本；第三，立法院各黨派及委員放下意識形態，為人民把關核電延役的風險與成本，並啟動核廢處置立法等。

全國廢核行動平台發言人崔愫欣說，台電沒有對外說明核電延役需要花費的時間、經費，目前公開訊息僅有2014年的新聞資料；立委至少應該要求經濟部、台電公司對核電延役成本進行報告。

崔愫欣表示，核安會也應說明風險評估，如老化設備更新、結構補強等，加上核一、二、三廠先前都有故障事件，核安會應對外說明，比照國際規範在延役的管制上到底有哪些評估。

崔愫欣進一步指出，立法院教育文化委員會預計明天由國民黨召委柯志恩排審「核子反應器設施管制法」修法，最後就算法案送出委員會，甚至修法通過，經濟部、核安會仍有相關的行政程序，並不是修法過就馬上延役。

她強調，不接受進行檢查時就延役，「邊開車邊修車」在安全上完全不能接受，國際上也沒有這樣的狀況。