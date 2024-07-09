高溫不只會中暑 天熱藏心血管疾病危機注意補水

全台高溫，衛福部統計，今年7月1日至8日熱傷害就診357人次。天熱不只有中暑危機，醫師提醒，大熱天還有急性心肌梗塞風險，不分男女老少都應注意補充水分或電解質飲品。

交通部中央氣象署持續發布高溫資訊，全台熱成烤番薯。國泰醫院心血管中心心臟加護病房主任張釗監近期再次透過文章提出夏日心血管疾病風險預防注意事項，更提醒心血管疾病並非老年人的專利，不少青壯年男性仗著年輕，不夠關心身體，成為心血管疾病另一大宗族群。

張釗監提到曾在多年前夏天救治1名50多歲上班族，那陣子天氣炎熱，這名上班族有時會呼吸喘、胸悶，但拍拍胸脯、休息約1分鐘就會改善，因此不以為意，認為是太胖造成，不料，沒過幾天就在職場心肺功能停止，幸好醫療救護團隊適當醫療處置，從鬼門關前救回。

多數民眾知道天冷會提升心血管疾病風險，但不解炎炎夏日為何也是心血管疾病誘發因素。張釗監解釋，天熱汗水流失多，水與電解質補充不足，使血液黏稠，可能出現冠狀動脈或腦血管堵塞，嚴重恐導致心肌梗塞或腦中風；脫水現象也會加速心跳，可能引發心律不整或心臟衰竭。

對抗高溫心血管疾病危機，張釗監提醒，有三高的民眾應作好健康管理，如盡快戒菸等。夏天出門在外須隨時注意補充水分或電解質飲品，若發現尿液顏色為深黃色，就代表體內水分不足。呼吸喘、胸悶就是心絞痛，是心肌梗塞前兆，有類似症狀應盡快就醫。