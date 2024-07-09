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阿美族祭師高金妣辭世 文化部頒旌揚狀「擁有靈的人」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
「花蓮縣吉安鄉東昌村阿美族里漏部落巫師祭儀」保存者高金妣女士辭世，文化部文化資產局局長陳濟明今（9）日代表頒贈文化部旌揚狀，由高金妣兒子李連德（左）代表受贈。圖／文化部提供
「花蓮縣吉安鄉東昌村阿美族里漏部落巫師祭儀」保存者高金妣女士辭世，文化部文化資產局局長陳濟明今（9）日代表頒贈文化部旌揚狀，由高金妣兒子李連德（左）代表受贈。圖／文化部提供

花蓮縣吉安鄉東昌村阿美族里漏部落巫師祭儀」保存者高金妣Api Renget6月29日辭世，享壽86歲。文化部文化資產局局長陳濟民今（9 ）日代表頒贈文化部旌揚狀，由高金妣兒子李連德代表受贈，表彰高金妣長期致力巫師祭儀保存、傳承。

高金妣1939年出生，家族三代皆有成員擔任部落祭師。高金妣自30多歲成為Sikawasay（祭師），無論是在風雨中、或是徹夜不眠的執行儀式，從未缺席，肩負部落及家戶執行儀式的終身職，實踐對儀式文化的保存及傳承。2009年經花蓮縣政府公告，認定高金妣為「花蓮縣吉安鄉東昌村阿美族里漏部落巫師祭儀」保存者。

Sikawasay（祭師）在阿美族母語有「承載靈的人」、「擁有靈的人」、「富有靈的人」之意，其責任義務包括部落歲時祭儀、為族人祈福消災等。文化部表示，高金妣長期致力於部落文化傳承，未來將持續協助阿美族文化傳承紀錄工作，讓原住民族珍貴的無形文化資產永續流傳。

文化資產 文化部 花蓮 阿美族

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