影╱環團反對核電延役 號召民眾再度上街頭抗議

台灣公民陣線與全國廢核行動平台聯合與社運團體上午在立法院外舉行「反對核電延役拒絕草率修法案」記者會，呼籲立法院不應罔顧人民安全、草率修法，公民將再上街頭，反對擁核法案在立院野蠻闖關，為危險老舊核電延役解套，高呼「反對核電延役、拒絕草率修法」口號。

立法院教育及文化委員會召委柯志恩將於明天排審 「核子反應器設施管制法第六條條文修正草案」 ，環團指法案是核安的專業法令，確保核電安全，所以對核電廠的除役、延役都有嚴格的審查時程，但此修法卻不管核電廠是否安全，而是要先取消除役期限，此舉是為了停機、過期的核電廠來解套，放寬延役期限，如此一點也不專業，未把核安作為最優先的考量。