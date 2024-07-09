48歲女頭痛找不出原因 中醫診斷機能退化型頭痛

48歲李姓女子時常頭痛，尤其頭頂與兩側在生理期或疲勞時特別疼痛，曾做多項檢查找不出原因。經中醫師診斷，為機能退化型頭痛，經調理並調整生活步調、規律運動，逐漸緩解。

衛福部彰化醫院中醫師張煒東今天透過新聞稿表示，李姓患者平常忙於家族工廠，頭頂與兩側常疼痛，吃一般止痛藥無法舒緩，曾做腦波及電腦斷層等檢查都找不出問題。

張煒東說，患者痛在兩側太陽穴附近，為少陽經頭痛，屬於膽經範疇，壓力大、睡眠不足、勞累過度等可能是引發原因；頭頂痛是厥陰經頭痛，屬肝經範疇，虛寒體質的人較易發生。

除中藥調理之外，張煒東請患者記錄頭痛徵兆及時機，發現她每到工廠大量出貨及生理期總會痛得特別厲害，於是請她在這些日子盡量放假休息，頭痛稍緩解。

張煒東指出，李姓患者因年齡增長，體力衰退，卻想讓體能、工作量與年輕時相同，身體長期負荷不了，以頭痛表現出來，被稱為機能退化型頭痛。他請患者放慢生活步調，下班後健走、慢跑等，3個月後就很少頭疼，氣色變好。

張煒東表示，人體約在30歲左右開始退化，40歲以後就能明顯感受，若年輕時過度使用身體，退化速度會更快，可能以眼睛老花、體力變差、肌少症、肩頸痠痛、頭痛等呈現。

張煒東說，臨床發現當體力開始衰退，生活仍忙碌的人，常發生莫名頭痛，檢查找不出原因；機能退化型頭痛病例以女性居多，年紀40歲至50歲間，除可用中藥調理，更重要是放緩生活步調，透過規律運動增強體力，減緩衰退情況。