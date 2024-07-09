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振興醫院心臟名醫檢舉同事遭停聘 院方最新492字回應了

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
振興醫院爆發打壓工會案件，院方表示，本次醫院審查委員會決定不與醫師林昌琦續約的主要理由，是林昌琦個人的不當行為，都與工會無關。本報資料照片
振興醫院爆發打壓工會案件，院方表示，本次醫院審查委員會決定不與醫師林昌琦續約的主要理由，是林昌琦個人的不當行為，都與工會無關。本報資料照片

振興醫院爆發打壓工會案件，振興醫院心臟內科醫師林昌琦去年接任振興醫院企業工會理事長後，認為曾姓美女醫師年業績由原本的不到萬元暴增為3億餘元，1年抽成可逾3000萬元，他展開調查後竟遭記大過，勞動部認為振興醫院對林昌琦的處分違法，除下令塗銷記大過，6月間對振興醫院開罰10萬元，而振興醫院於7月1日起停聘林昌琦。

振興醫院回應，因經過嚴謹審查後，認為林昌琦個人的不當行為，決定於今年6月30日原聘任合約聘期屆滿，不予續聘。

振興醫院發出新聞稿表示，該院向來尊循法律和健保規範行事，相關的人事作為，也在通盤考量醫務需求，經審酌個案事實後，秉諸公平原則做成。本次振興醫院審查委員會決定不與林昌琦醫師續約的主要理由，是林昌琦醫師個人之不當行為，都與工會無關。事實上，林昌琦醫師的聘約是到今年6月30日屆滿。

振興醫院表示，該院一向秉持開放的態度與工會互動，期待持續與工會攜手前進，共創和諧勞資關係，促進院務的良性發展。林昌琦醫師對振興醫院院務所提出的意見，勞動部已有裁決，並已駁回林昌琦醫師針對曾醫師的指控，媒體單方面的說法，與事實有明顯出入。

據「鏡週刊」報導，林昌琦去年接任理事長後，發覺曾姓美女醫師2018、2019年的業績每年都不到5000元，獲高層重用後2020年業績暴增到3億元，可抽成逾3000萬；林昌琦向醫院及董事會舉報，認為未獲合理說明，隨即向衛福部及勞動部檢舉。

振興醫院認為林昌琦擅自對衛福部、勞動部檢舉，並散布不實消息，曾姓美女醫師的年度業績是2億元，而非林說的3億，去年11月對林昌琦記大過處分；林認為工會遭打壓，向勞動部申訴。

勞動部調查後認為，林昌琦是工會理事長，他的舉發行為與言論屬於「工會活動」，但振興醫院卻以人事權否定工會言論的正當性，下令塗消對林昌琦的大過處分，6月再對振興醫院開罰10萬元；不久後院方決定7月起停聘林昌琦。

林昌琦事件振興醫院新聞稿全文

各位愛護振興醫院的朋友們，大家好！

本院經過嚴謹的審查後，因林昌琦醫師個人之不當行為，決定本院林昌琦醫師於113年6月30日原聘任合約聘期屆滿不予續聘。

振興醫院向來遵循法律和健保規範行事，相關的人事作為，也是在通盤考量醫務需求，經審酌個案事實後，秉諸公平原則做成。本次醫院審查委員會決定不與林昌琦醫師續約的主要理由，是林昌琦醫師個人之不當行為，都與工會無關。事實上，林昌琦醫師的聘約是到今年6月30日屆滿。

振興醫院一向秉持開放的態度與工會互動，期待持續與工會攜手前進，共創和諧勞資關係，促進院務的良性發展。林昌琦醫師對振興醫院院務所提出的意見，勞動部已有裁決，並已駁回林昌琦醫師針對曾醫師的指控，媒體單方面的說法，與事實有明顯出入。

振興醫院自創設以來，均將妥善照顧病患作為最高指導原則，並業已依循此項指導原則，全力協助已經預約看林醫師門診的病人得到最妥善的照顧。

另一方面，我們也尊重病人的意願和需求，如果病人希望轉診他院，我們將依據醫療法的相關規定，隨時配合病人的要求協助進行相關病歷的轉移。

若有任何病人或家屬需要諮詢或協助的地方，請撥打專線電話：（02）2826-4455。

感謝大家的理解與支持，並期待在未來繼續為大家提供優質的醫療服務。

振興醫院 敬上

勞動部 業績 職業工會 醫師

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