總統府音樂會卡司再升級 沖繩西原高校行進樂隊獻藝

總統府音樂會將在20日登場，文總今天公布日本沖繩縣立西原高等學校行進樂隊加入演出卡司，該樂隊曾獲荷蘭WMC世界音樂大賽冠軍，也5次奪下日本全國行進樂隊大賽第1名。

「2024總統府音樂會－自由之力」由總統府及中華文化總會主辦。文總秘書長李厚慶今天透過新聞稿說明，此次和西原高校的緣分，始於曾任宜蘭縣沖繩辦事處代表的大灣文子推薦，沖繩的行進樂隊風格獨特，地理位置也與台灣相當接近，文化上更有許多共鳴之處，相信台灣的觀眾會喜愛他們的演出。

大灣文子為此特別致電西原町長崎原盛秀邀請，崎原盛秀立刻聯繫西原高校校長島田純，過沒多久，大灣文子就接到校長電話，對方表達非常開心，很樂意來台灣演出。

李厚慶補充，西原高校行進樂隊即將來台的學生，有6成沒有出過國，甚至沒有護照，為了今年的總統府音樂會辦了人生第1本護照。台灣在這樣的機緣下，成為他們首次出國造訪的國家，很榮幸也別具意義。

至於同學們受邀演出的心情，李厚慶透露，聽說他們因為代表國家，覺得身負重任，「而且要在我們的總統面前演出」，所以相當緊張，來台灣前2週前還會遇上段考，兼顧課業與樂隊的練習很不容易，感謝家長們對此次邀請都抱持正面和期待的態度，給予大力支持與信任。

李厚慶表示，這幾年台灣屢獲世界關注，越來越多外國朋友走進台灣，總統府音樂會在節目規劃上也要與世界接軌。去年邀請了民主陣線的立陶宛人聲樂團，今年則希望透過西原高校行進樂隊的演出，讓台日友情持續升溫。

西原高校行進樂隊將在17日抵台，提前為演出彩排，除了20日晚上7時登場的總統府音樂會外，西原高校也將分別於19日上午在台北101大樓、20日上午在圓山大飯店快閃演出，詳細演出資訊將於文總社群公布。