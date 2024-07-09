嘉義女腰際痣愈來愈大以為病變 原來是老人斑

嘉義有名女性上班族，擔心腰際間的痣逐漸變大可能產生病變，前往台中榮總嘉義分院美容中心諮詢，經整形外科醫師朱俊旭診斷，病灶為俗稱「老人斑」的「脂漏性角化症」，非一般黑痣。醫師朱俊旭建議，使用飛梭雷射儀器治療，經一次性雷射後，原突起的脂漏性角化點，瞬間清除，女子驚喜不已。

醫師朱俊旭表示，脂漏性角化症又稱老人斑，形成的原因除了年齡、抽菸、睡眠不足，又屬紫外線影響最深，脂漏性角化症是一種良性角質及表皮層增生，合併色素增加的現象，常出現在臉部及四肢上，摸起來黑黑、凸凸的，常被誤以為是痣，這些褐色突起的塊狀斑點雖對身體無害，且斑點還有日益變大的可能，許多年輕人也因為長期沒有防曬導致皮膚老化而出現老人斑。因為長的斑點多寡，通常會隨著年齡增加，此症也被認為是年長者必有的皮膚症狀。

朱俊旭表示，美容中心設有魔顏飛梭雷射儀器，能撫平痘疤皺紋，適應症為皮膚細紋、疤疤凹洞、毛細孔粗大、皮膚暗沉、皮膚角質對肌、色素沉著或色素斑。恰巧解決這位女性上班族的煩惱。

魔顏飛梭雷射治療原理分段分次新觀念，復原迅速之漸進式換膚術，相較於傳統磨皮雷射將整塊肌膚氣化方式，以點狀光束方式在皮膚上打出許多點狀為小加熱區，透過這些區塊對真皮層加熱，進而刺激膠原蛋白重塑與增生來改善膚質，達到除疤除皺及除斑的效果。由於每一微小加熱區周圍均包覆正常皮膚，所以雷射術後皮膚癒合速度快，傷口再以人工皮貼上，約1至2周表皮增生完成，隨即恢復平整皮膚，患者滿意度極佳。