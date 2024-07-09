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陽明交大研究發現 運動後攝取高蛋白食物可降低食慾還有2益處

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立陽明交通大學物理治療暨輔助科技學系研究團隊發現，於運動後再攝取高蛋白質食物，確實可以抑制食慾。意圖。記者曾原信／攝影
國立陽明交通大學物理治療暨輔助科技學系研究團隊發現，於運動後再攝取高蛋白質食物，確實可以抑制食慾。意圖。記者曾原信／攝影

不少民眾想瘦身但又難以控制食慾，國立陽明交通大學物理治療暨輔助科技學系研究團隊發現，運動後再攝取高蛋白質食物，確實可以抑制食慾，並延緩肌肉衰減、改善心血管代謝

高蛋白飲食因具飽足感，一度是坊間流行的減重法之一。陽明交大物理治療暨輔助科技學系教授陳喬男研究團隊，對平均年齡近60歲的中年肥胖族群，實施持續三個月的高強度間歇飛輪運動。

研究發現，即使運動後的食慾明顯增加，但只要在運動後30分鐘內補充高蛋白飲品，不僅會有較低的飢餓感，還會降低吃宵夜的機會。顯示在中高強度運動後攝取高蛋白飲品，是有效的體重控制策略。

研究團隊也發現，運動且配合高蛋白飲食，可改善中年肥胖者心血管疾病的危險因子與預防肌少症。在連續三個月研究中，受測樣本採取高蛋白飲食再加上運動，可明顯降低膽固醇和三酸甘油脂、減少脂肪量，並且改善胰島素敏感性、葡萄糖耐受性和發炎反應，同時也增強了肌肉力量和運動能力。

陳喬男表示，過去的資料建議每人每公斤每天蛋白質攝取量1.6公克以維持肌肉質量，研究團隊也以此做為實驗組的飲食目標，「心寬體胖」是中高年齡普遍性問題，衍生出來的則是心血管疾病，運動量減少也讓肌肉流失更加快速。研究成果為中高年齡肥胖的族群提供參考，也為肥胖管理提供新的思路和策略。

但陳喬男也提醒，研究是驗證高蛋白飲食在中高年齡族群的運動生理表現，但並非表示只吃高蛋白飲食就是良好的體重管理方法。運動還是一切根本，體力（活動能力）與心血管及代謝疾病風險的管控是比體重更值得注意的事。

該研究已於今年初登上第273期《Physiology & Behavior》科學期刊。

跨校研究團隊包含國立體大運動科學所教授錢桂玉（右起）、陽明交大物輔系教授陳喬男與博士徐國禎。圖／陽明交大提供
跨校研究團隊包含國立體大運動科學所教授錢桂玉（右起）、陽明交大物輔系教授陳喬男與博士徐國禎。圖／陽明交大提供

心血管疾病 肥胖 蛋白質 運動 陽明交大 食慾

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