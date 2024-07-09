綁架？孩童4次大喊「你不是我媽」 正義女捉人報警 揭真相獲讚

「見疑即報」是每名市民的責任，哪怕最終擺烏龍，總好過錯過制止罪案的時機。1名女生在網上表示，10多年就讀高中乘搭捷運，見到1名陌生孩童突然向旁邊女性連續4次大喊「你不是我媽媽」，於是她立即捉住對方，然後勞煩保全報警，懷疑發生似綁架及人口販賣案件，最後該名孩童的父親手持一堆證明文件，證明他們是一家人的身份，而且狠狠望住「正義女途人」，相信事件是小朋友一度鬧情緒而亂說惹禍。

女生最後得出結論是「玩笑不能亂開」，網友笑言「都算做了正確的事」、「敬佩你的反應和行動」、「我覺得你很棒欸，謝謝你讓這個世界變溫暖」。

原po在Threads表示，事發10多年前，她正在就讀高中，當時進入捷運站，親眼目擊有小孩向1名女性大喊「你不是我媽媽」，而且重複4次，情緒非常激動，原po擔心真的發生綁架及人口販賣案，於是立即出手捉住對方，同時請求站內保全報警求助。

一行人去到警局接受調查，而該名孩童的父親其後聞訊趕至，手持一堆證明文件，證實他們是一家人，同時「狠狠的看著我（原po）」。

原po苦笑形容「結論：玩笑不能亂開」，不少網友安慰「你做得對極了，那個爸爸才有問題，他應該管教一下老婆小孩不能在公眾場合開這種玩笑，如果真的是誘拐，卻沒人管真的超級恐怖」、「爸爸為什麼要這樣瞪人，又不是你亂報警，該教訓的是自己小孩」。

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文章授權轉載自《香港01》