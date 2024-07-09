桃機一航廈凌晨傳跳電 機場公司：例行性維修已恢復

桃園國際機場今天凌晨三時許傳出跳電，第一航廈出境大廳、候機室內顯示航班資訊的看板故障，旅客無法查詢報到櫃臺、候機室等資訊。據了解，機場公司今天凌晨3點至3點05分進行例行性維修，切換電後有部分設備異常，目前已恢復正常。

根據《TVBS新聞網》報導，桃機今天凌晨3時許第一航廈突然跳電，全黑了幾分鐘才恢復，但顯示航班資訊的螢幕卻故障，航廈內航班資訊螢幕顯示異常，旅客無法查看登機資訊、候機室內的螢幕也壞掉。旅客詢問服務台人員，得知有收到通知凌晨時電力系統重啟訊息。

機場公司回應，此為例行性的電力維護作業，維護作業期間，需進行切換電會有短暫停電，已於3日前通知維護範圍內駐場單位執行相關因應，停電作業於今(9)日3時12分開始，於1分鐘內復電。

電力切換的過程，少部分航班資訊螢幕未正常顯示資訊，機場公司及維護廠商立即處理排除異常，於上午7時12分皆恢復正常。