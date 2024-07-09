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台南市等10縣市亮高溫燈號 午後留意雷陣雨

中央社／ 台北9日電
氣象署今天上午對台南市等10縣市發布高溫資訊。（示意圖）本報資料照。
氣象署今天上午對台南市等10縣市發布高溫資訊。（示意圖）本報資料照。

氣象署今天上午對台南市等10縣市發布高溫資訊，各地為晴到多雲，中午過後在西半部及東半部山區要留意局部短暫雷陣雨，午後雷雨易伴隨短延時強降雨，提醒民眾注意。

天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，台南市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市為黃色燈號，預估高溫達36度以上。

氣象署指出，今天各地為晴到多雲，中午過後在西半部地區及東半部山區要留意局部短暫雷陣雨，午後雷雨易伴隨短延時強降雨，外出應留意天氣的變化並攜帶雨具備用，前往山區或溪邊活動更要提高警覺，另外東南部、恆春半島及清晨至上午中南部地區也有零星陣雨。

氣溫方面，各地高溫普遍可達32至35度，其中台北市及中南部近山區有局部36度以上高溫發生的機率，戶外活動請做好防曬，多補充水分避免中暑。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：9日環境風場為偏南風，迎風面擴散條件稍轉好，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級，北部空品區為「普通」等級；詳查https://www.moenv.gov.tw

氣象署 雷雨 高溫

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