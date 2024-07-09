出國不怕3C沒電！台灣行動電源品牌Top 10

市面上行充款式一文掌握

翻攝自優迷數位生活官網

因應暑假出國旅遊潮，不少人都會隨身攜帶行動電源，然而市面上的選擇琳瑯滿目，有口袋型、磁吸無線、迪士尼聯名、公益聯名等不同款式的行動電源，該怎麼精準下手，買到高CP值。

《網路溫度計DailyView》根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理出十大高聲量台灣行充品牌，你最喜歡哪一款呢？

No.10 ADATA 威剛科技

威剛科技於2001年創立，是台灣一家記憶體自有品牌公司。營業初期以記憶體為主要產品線，其後產品線跨足鍵盤、滑鼠、耳機、電源供應器等消費性電子產品。威剛科技共推出6款行動電源，包括極速快充行動電源以及磁吸式行動電源等。

極速快充行動電源約一個手掌的大小，圓柱體外型小巧卻擁有10000mAh 大容量，採用 USB-C 接口支援最新雙向充電功能，提供3 個 USB 接口輸出電量，可同時對3個行動裝置充電。此外，液晶數位螢幕即時精確顯示目前的電量百分比，輕鬆掌握電源狀態。有網友表示，「CP值超高」、「特價時有到399 ，一般來說圓柱體在壽命上會優於片狀電池，當然還是要看電芯等級，同樣種類不同品質的電芯在性能、發熱溫度、容量上都會有差」。

No.9 YOMIX 優迷

優迷創立於2018年， YO與「優」同音，MIX有結合聚集之意，意指聚集所有優質選物，提供最好的商品品質。優迷提供多款行動電源選擇，除了素色款八合一可拆插頭行動電源、口袋行動電源、磁吸無線行動電源，還有迪士尼聯名款。有網友表示，「再也不用另外帶充電線跟豆腐頭出門了」、「真的太方便啦」。

此外，優迷2024年還與「台灣之心愛護動物協會」合作舉辦公益活動，推出公益聯名款雙線磁吸行動電源，每賣出1台聯名公益快充，就捐出15%的銷售額給「台灣之心愛護動物協會」，傳播愛心，讓更多人重視結紮浪浪計畫。

No.8 SP 廣穎電通

廣穎電通成立於2003年，為記憶卡、隨身碟、外接式硬碟、SSD固態硬碟、記憶體模組及工業用記憶體等消費性電子產品的全球領導廠商之一。廣穎電通推出的行動電源皆沒有磁吸無線充電功能，都需要有線充電。另外他們有巧攜直插式（口袋式）行動電源，提供四大核心技術，支援安卓和蘋果的快充，會自動偵測手機需要的最大充電功率，並且在充電時動態校準電壓電流，讓充電更穩定、快速不傷手機。為了確保充電安全，該行動電源主打12項安全防護設計，避免短路、過熱或過度充電，並採用高品質電芯原料，確保高額定容量，以防一下就沒電。有網友表示，「攜帶好方便」、「我有買超好用」。

No.7 KINYO 耐嘉

翻攝自KINYO官網

耐嘉於1979年成立品牌KINYO，以迴帶機起家，成功外銷至美、日、韓等數十個國家，全球銷量排名第一，成為當時市場領導品牌，奠定了紮實基礎後，延伸推出多元的3C週邊與小家電產品。

KINYO推出多款行動電源，包含小方塊雙線夾心隨手充、超薄行動電源、口袋充以及磁吸無線充。其中小方塊雙線夾心隨手充，Type-C、8 PIN接頭雙選擇，可同時為2台裝置充電，迷你機身僅95g超輕量，線材延伸掛繩設計，一手掌握邊走邊充超便利。此外，行充內建感應晶片，可以搖晃開機，並有智慧IC智能辨識，保護裝置效能最大化，自動為裝置調整最佳輸出功率。有網友表示，「紫色好美喔」、「超級便利」。

No.6 MiWORKS 米沃科技

翻攝自米沃科技官網

米沃科技成立於2021年疫情期間，致力於提供最新穎和安全可靠的產品。旗下行動電源產品多元，除了一般素色的七合一磁吸、隨身行動電源，還有SNOOPY史努比聯名款。米沃科技2024年最新推出史努比聯名七合一磁吸行動電源，共藍、白、黑、粉紅、紫等6色，擁有充電頭、安卓線 、蘋果線、無線充電盤、磁吸充、平放追劇短支架以及隱形設計直立長支架，多用途應付生活所需，最高一次可以充5台設備。有網友表示，「七合一超厲害」、「出門帶這台就夠了」。

No.5 PhotoFast 銀箭資訊

翻攝自PhotoFast YouTube

銀箭資訊於2003年成立品牌PhotoFast，初期提供網路沖洗相片的服務，目前是台灣最大的線上沖洗照片網站，有4千多個取件點，後來因應時代潮流，PhotoFast也往電子產業發展，銷售消費性商品，是全球第一家推出蘋果系統專用外部隨身碟的公司。

此外，PhotoFast推出多款行動電源，包含快充版口袋行動電源、多功能五合一行動電源、MagSafe磁吸行動電源、MagSlim磁吸行動電源等。其中MagSlim磁吸行動電源採用成本較高的鈷材料，薄的像一張卡片，8mm 原料和技術突破 X 圓角斜面設計，加上重量只有117公克，告別厚重手感，完美貼合手機。有網友表示，「美觀又實用」、「磁吸行動電源好方便」。

No.4 infoThink 訊想科技

翻攝自訊想科技FB

訊想科技創立於2003 年，基於「訊想創意 無限動力」理念，研發設計創新商品， 以創意為出發點，拓展國內外市場，為台灣專業設計研發領導品牌，深耕於電子科技產業。訊想科技推出多款與迪士尼、皮克斯聯名的行動電源，種類除了有快充口袋行動電源、顯示型行動電源，也有三合一磁吸無線行動電源等等。

其中怪獸電力公司的毛怪電力瓶造型的行充，電芯容量5000mAh，可兩台設備同時充電，亮眼的黃色造型具有燈號顯示電量，廣受網友討論，「超可愛的好療癒喔」、「MIT製質感真的不錯」。

No.3 ADAM elements 亞果元素

翻攝自亞果元素FB

亞果元素於2013年成立，多年來專攻Apple 裝置的周邊配件，推出多款行動電源，包含五合一萬用磁吸行動電源、口袋型行動電源、支架式磁吸行動電源、無線充電車以及超薄型磁吸行動電源。有網友表示，「粉紅色真的有夠可愛」、「手機架的角度真方便」。

口袋型行動電源較常見，約一支口紅的長度，重量不到100g，輕便好攜帶，也有LED螢幕即時顯示電量。另外較少見的是無線充電車，支援鬧鐘顯示功能，內建4種彩色氣氛燈，可依心情恣意切換，亦可當小夜燈使用。磁力感應充電線圈，不用磁吸殼，各種姿勢都能充，並內建異物檢測模式，保護手機及金屬用品不受電磁破壞，提供過充、過熱與短路保護。

No.2 MOZTECH墨子科技

翻攝自墨子科技FB

墨子科技創辦人陳瑋廷年僅29歲，2019年帶著25萬元自行創業，推出一款號稱「萬能充」的行動電源，成為近幾年超夯的網紅團購商品。然而墨子科技聲量高點卻是因為行動電源爆炸，2023年8月，行動電源充電過程中，起火爆炸造成消費者燒傷，約25萬名用戶受影響，廠商承諾將提供更換新品的服務，同型號也將全面回收。有網友表示，「幸好當時覺得價錢超貴沒下手」、「免費換新？誰還敢用啦」。

2024年6月墨子科技推出首款多功能口袋行動電源「太空艙」，並邀請藝人柯震東擔任代言人。太空艙共有7種顏色，每一顆僅115公克，一隻手就能掌握，360度三段式手機支架，追劇、視訊都方便，此外，90度摺疊插頭，便於收納攜帶。

No.1 LaPO 資詠科技

翻攝自LaPO FB

資詠科技於2000年創立品牌LaPO，不僅有家電產品、無線耳機，還有推出行動電源，除了有八合一無線快充行動電源，也有主打攜帶輕便的全功能快充版口袋行動電源。LaPO最新八合一第三代無線快充行動電源，無線充電線圈能直接充Apple Watch，10N磁吸對位更直覺，還能選擇TYPE-C雙線或TYPE-C / Lightning款式，更符合現代人需求。對於第三代一上市僅有金、藍、白三色，不少網友詢問，「還有其他顏色嗎？」，因此LaPO也推出第三代特別版，有紫、粉紅、藍、綠以及牛奶糖色，每色限量1萬個，售完不補。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年07月03日至2024年07月02日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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