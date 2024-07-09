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天氣風險：下周西南季風增強 熱帶擾動比較活躍

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
白天高溫炎熱，午後要留意雷陣雨。本報資料照片
白天高溫炎熱，午後要留意雷陣雨。本報資料照片

颱風季開始了，天氣風險公司天氣分析師李至晟今天指出，下周台灣仍位於高壓外緣，西南季風有稍微增強進入南海到菲律賓跡象。有季風水氣幫助後，熱帶擾動比較活躍，但目前看來太平洋高壓還是會從台灣附近延伸進入中國華中到華南一帶，即使有擾動發展，也是順著氣流往西到西北方向移動，短期內還沒有看到顯著系統影響台灣。

昨天通過台灣帶來不穩定大氣的冷心低壓，李至晟指出，今天進入中國華南。由於台灣還是位於太平洋高壓邊緣，今天各地午後山區還是會有對流雲系發展，因大氣比較穩定，雨勢較大的地方會往山區退縮。大環境偏南風，以西半部山區雨勢較大，沿海平地只有接近傍晚才會受到消散對流雲系影響，有短暫雨機會。中午前留意高溫，午後慎防瞬間較大雨勢。

李至晟指出，太平洋高壓明天起稍微東退，到周末再增強。周三到周五因為海峽水氣移入，中南部沿海在清晨到上午會有短暫雨機會，午後山區一樣有對流發展，因環境風轉變，平地降雨將以北部、東部較為明顯；東南部地區因為過山沉降，有焚風導致高溫出現的機會。

周末高壓增強，對流進一步減少，預測只有山區有短暫陣雨，平地將以晴到多雲為主，比較需要留意的就是白天高溫了。李至晟指出，周五、周六是一年一度的大學分科測驗，提醒考生跟陪考師長，外出記得防曬跟補充水分，也別忘了攜帶雨具。

颱風 高溫

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