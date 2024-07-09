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吳德榮：下周颱風生成機率約兩成 今午後降雨範圍擴大防急雨積水

吳德榮：下周颱風生成機率約兩成 今午後降雨範圍擴大防急雨積水

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
白天陽光加熱，要防極高溫，注意防曬、防中暑，避免熱傷害。本報資料照片
白天陽光加熱，要防極高溫，注意防曬、防中暑，避免熱傷害。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，台灣仍在暖氣團內白天要防極高溫，今午後降區範圍擴大，應注意局部大雷雨(雷擊、強風、瞬間大雨)的威脅。

吳德榮指出，今日至下周一(15日)台灣都在暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣晴朗，白天陽光加熱，帶來「極高溫」的條件，要注意防曬、防中暑，避免熱傷害。今日各地高溫約在35至37度左右；各地區氣溫為：北部21至36度，中部20至35度，南部21至37度，東部21至36度。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，今日至周五大氣持續不穩定；近山區午後有對流發展，擴大至部分平地及山區；應注意局部「大雷雨」(雷擊、強風、瞬間大雨⋯)的威脅，平地應防「急雨積水」，山區續防「坍方、落石、土石流」。周六至下周一(13至15日)太平洋高壓逐漸增強，雖仍有午後對流，略受到高壓抑制，強度稍減弱、範圍縮小。

吳德榮指出，最新(8日20時)歐洲模式(ECMWF)系集模擬顯示，17日前後菲律賓東方至南海一帶「熱帶低壓」存在的機率，分別調整為60％及30％。菲律賓東方「輕颱」存在的機率，則調整為20％；由於各國模擬都有差異，且持續調整，對天氣有何影響實屬言之過早，應繼續觀察。

吳德榮 大雷雨 高溫

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