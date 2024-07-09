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9旬嬤打新冠疫苗亡 獲賠150萬

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

一名九十多歲機構住民，於前年接種莫德納疫苗，施打幾分鐘後，旋即臉色蒼白、血壓下降，急救後仍宣告不治，確診為「過敏性休克反應」，經衛福部認定與疫苗相關，獲賠一五○萬元。疾管署統計，目前待審中的疫苗救濟個案仍有二千多件，但每月最多只能審議二百多件。

疾管署發言人曾淑慧表示，該名婦人罹患多種慢性疾病，包括，氣喘、高血壓性心臟病、糖尿病、甲狀腺及血脂異常等，於二○二二年七月接種莫德納疫苗後，隨即出現臉色蒼白、血壓下降，院方立刻進行急救，但仍不幸過世。

衛福部「預防接種受害救濟審議小組」（VICP）日前審議此案，委員審閱該起接種疫苗後死亡案例相關資料，其中病理解剖報告記載著肺臟存有肥大顆粒細胞，符合過敏性休克反應，加上個案屬於高齡族群，本身有多重疾病史，進而加重過敏性休克反應因子。

另一例疫苗救濟個案為住在台中市五十多歲男子，接種流感疫苗後出現左側癱瘓、構音障礙及顏面神經麻痺等情形，頸動脈超音波檢查結果為動脈狹窄。VICP委員認定，此個案症狀屬慢性病理變化，非短時間造成，血液檢驗結果顯示，可能遭病毒感染，但流感疫苗屬於去活化疫苗，並不具致病力，不會造成感染症。最終雖無法確定與接種流感疫苗關聯性，但仍核予救濟金一百萬元。

流感疫苗

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