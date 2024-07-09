桃機航廈接駁 自駕巴士爆糾紛

桃園機場正在興建的第三航廈，目標二○二七年完工啟用，未來機場間的交通連接從現行軌道系統改為自駕電動巴士。去年底成運汽車以十七億得標，未料才半年就大幅撤換負責自駕系統的分包商理立公司，改由工研院取代。由於理立、工研院設計的系統截然不同，不僅可能延燒為重大糾紛，此案牽動各方利益與政商關係，若卡關將影響未來華航、長榮、星宇航空轉機接駁。

過去一、二航廈之間的航廈電車為軌道系統，但因每年維修費用近億元，桃園機場公司前年底拍板改採自駕電動公車。成運汽車去年底以十七億四五四○萬元得標，勝過另外兩家開出十七億四五五○萬元的勤崴科技、華電聯網。

由於桃機要求自動駕駛，成運找來理立系統公司當分包商，成運打造電動巴士、理立負責自駕系統。另有台灣京三公司負責號誌控制、台數科集團下的台灣佳光電訊負責通訊系統、Nokia負責5G專網等。

成運汽車總經理吳忠錫表示，成運得標後，國內外自駕車公司都來簡報，直到工研院簡報後，發現工研院既有技術又有實績。他證實，近期決定由工研院取代理立公司，號誌、通訊、5G等團隊也將有異動。更換是依工程會「採購契約要項」，若採更優方案可變更廠商。

理立執行長李佳儒表示，此案投標前，理立和成運開了九個月的會備標，理立負責車輛巡航管理、自動操作、監控系統，評選當天他還簡報了大半，二月十九日更簽了分包協議書，若要換成工研院，等於整套做法都要換掉。

根據記者取得桃機當初開的需求書，內容要求車輛／車站、車道交叉信號等皆應有聯鎖系統，並需符合自動控制及雙備援系統。由於理立採「類捷運」系統，依大眾捷運法比照輕軌認證，具上述聯鎖系統；工研院過去推動公路無人駕駛，兩者作法不同，若與甲方需求不同，將會引發重大糾紛。

行政院公共工程委員會表示，原則上成運公司得標後不得變更此分包廠商「理立公司」；但若有特殊情形必須變更者，須具有「不低於」原分包廠商之資格，並經機關同意後才能變更；桃機公司表示，成運若要更換專業分包商，應提出變更必要性，「必須非常審慎」。成運強調，工研院實績都符合需求。