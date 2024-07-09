新聞眼／國家門面當兒戲 自駕國家隊淪口號

外交部長林佳龍早在交通部長任內時就曾宣布組「自駕國家隊」，對照如今桃園機場第三航廈自駕電動巴士十七億標案，電動巴士大廠撤換自駕系統包商，一起廠商糾紛掀出各方系統南轅北轍、法源空白，根源來自政商急著創新，卻未顧及現實，桃機貿然開標案，如將國家門面當兒戲，國家隊也再次淪為口號。

早年木柵線馬特拉解約事件，曾讓台灣公共工程慘吞專業向政治讓步的苦果，但廿多年來台灣公共工程始終未能脫離政商凌駕。第三航廈接駁最早規畫要採軌道系統接駁，隨著業者眼見一條全新的封閉道路誕生，剛好是現成的「自駕車測試場域」，經濟部、交通部推波助瀾，桃機正好嫌軌道系統昂貴，於是各方一拍即合。

不過，無論是要改為「類軌道」或「類捷運自駕巴士」，台灣自駕車僅在沙盒試驗、制度也未成熟。桃機開出十七億標案，但到底這類高架、封閉道路的自駕電動車，依何法規、誰監理、如何定檢、責任誰負？甲乙丙方各說各話。

成運汽車找理立系統備標九個月，成運在得標後轉頭找工研院合作，以「工研院更優」大幅換團隊，桃機也感到錯愕。而成運、理立大股東都是緯創，三角關係出現質變，加上各家廠商背後各有政治力，如何善後成為燙手山芋。

運安會和交通部三年前成立「自駕車策略委員會」，就是希望有更上位的計畫做好安全指引，但不僅不具強制力，此案也未同步。未來華航、長榮、星宇都將進駐三航廈，若接駁系統延遲，將成笑柄；若未釐清責任歸屬就上路，旅客就是白老鼠。