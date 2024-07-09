立委批「把桃機當實驗場」 產學界憂：馬特拉翻版

桃園機場二、三航廈接駁，將改採自動駕駛電動巴士，承包商成運、分包商理立糾紛鬧上檯面，但更令產學界憂心的是，國內無人駕駛電動巴士都還不成熟，連監理機關、相關法規都還有待討論，就要在國家門面上營運，憂心成為當年北捷木柵線馬特拉事件翻版，包括立委魯明哲也質疑，「不該把桃機當成實驗場域」。

不具名自駕專家指出，自駕巴士在台灣過去都採沙盒試驗，至今沒有一個沙盒試驗做得漂亮。今年一月台六十一線自駕運行才出車禍，該案自駕車技術，就是由工研院機械所負責，桃機恐怕也是「挫咧等」。

該專家指出，此案在高架封閉道路運行，監管機關究竟是鐵路局還公路局？適用大眾捷運法還公路法？至今無法可管。未來若發生意外事故，要依何法規？平常定檢與監理誰做？責任算誰的？誰做第三方獨立驗證。

對此，桃園機場公司副總經理孫宏彬表示，三航廈自駕電動公車不在公路上，也非軌道系統，不用公路法或大眾捷運法，屬封閉式道路，但會嚴格要求找財團法人車輛研究測試中心測試。