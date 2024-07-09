健康你我他／動了退休念頭 貓熊變成樹獺

我是聯合報的長期訂戶，近幾年都有參加退休力測驗，去年是「做自己貓熊」，今年變成「慢慢樹獺」，個人退休準備分數比整體平均少了17分，「活躍好學」與「自在獨立」準備最不足。

我預計明年和先生一起退休，雖然還不到60歲，但心態似乎已經逐漸消極，如果不是做了這項測驗，我不會知道自己在生活中已慢慢步向「退化」階段，心裡確實是有退休打算，但沒有料想到生活的熱情因為預期心態也漸漸消弱。

台灣已步入高齡化社會，到山林避暑，放眼望去都是一大群已退休的中老年人，不久後我也是其中一人，這倒是不必擔心，因為能投入山林的懷抱，徜徉在大自然間，必定對健康有所助益。

年紀愈長，對現代科技的運用無法像年輕人一樣立即上手，近視加上老花，「視茫茫」成了學習手機功能的絆腳石，我想在「活躍好學」上加分，雖然每天都有閱讀報紙習慣，但對AI的來勢洶洶，總感到有點招架不住，光靠網路自學想必也是功效不彰，還好女兒可以隨時提點，只要不畏懼，學多學少都是學，有時候被科技推著走，不會也得會，再怎麼樣也不能成為科技的文盲。

「自在獨立」準備不足，頗令我錯愕，我可以享受獨處，空巢後跟先生有各自的生活私領域，平時也會一起出門活動，自在相守，祈求平安健康久久。