居家醫療 在家獲個人化照護

衛福部健保署推動居家整合計畫多年，提供具有可近性的全人醫療，減少病患及家屬就醫的舟車勞頓。不過，許多民眾及醫療人員，對於居家醫療卻相當陌生。

居家醫療收案對象，以就醫不便的病患為主，由醫師評估進食、洗漱、行動等基本自理能力，滿分為100分，若未達60分，表示病患的依賴程度較高，即可申請居家訪視。其中又依病況分為三個階段：若病患僅需在家開藥為第一階段，病人有鼻胃管和導尿管需定期更換為第二階段，進入疾病末期及安寧病患則為第三階段，每年都需要重新評定。

居家醫療可說是醫師到宅看診，除了要有健保卡外，也需考慮醫院到病患家的距離，以10公里為限，並由病患負擔醫護出訪的車資。

在病患家中訪視時，會進行血壓、心跳、體溫的測量，並且討論病情、更換管路及調整用藥等，加上路況因素，訪視時間無法精準掌握，建議家屬在旁協助，預留大約半天的時間，耐心等待居家團隊訪視。訪視後醫師將回醫院開立藥單，若病況穩定，也可開立連續處方，每2至3個月訪視。

萬事起頭難，家屬常不知道如何申請居家醫療的服務，建議可先到就近的醫院，掛號家庭醫學科門診，由醫師進行評估。首次看診時，記得準備好平時服用的藥單，並提供外院的診斷書或病歷摘要，便能更順利的安排、銜接居家醫療。願不能前來醫院的病患，都能在家中這個熟悉的環境，得到量身定做、整合式的個人化醫療。