夏日惱人飛蟲 4招徹底消滅果蠅

炙熱的夏天，蚊蟲多了起來，許多人家中遭果蠅大軍入侵，常停在水果、菜渣上，一伸手就散開亂飛，相當擾人。台安醫院感染科主任楊祖光表示，果蠅是生活中的潛在危害，不僅影響衛生，也跟蒼蠅一樣會傳播細菌。當停在食物上時，會「邊吃，邊產卵」，這也是為什麼果蠅除不完的原因。

許多人疑問：家中明明沒有果蠅，怎麼會突然冒出來？楊祖光說，果蠅喜歡溫暖潮濕的環境，特別是廚房，其大量出沒的原因，通常是食物引起。尤其買回家的水果，表皮沒有清潔過，已經夾帶著果蠅卵，會經過10天左右的時間孵化，所以水果在家中放置一陣子後，果蠅就開始成群飛舞。

想要杜絕惱人的蟲害，楊祖光強調，應掌握果蠅的生活習性與繁殖特點，一定要注意「清潔」，水果買回家立即放進冰箱保存；吃剩的果皮、菜渣、廚餘要放在有蓋子的垃圾桶裡，避免食物殘渣的氣味引來果蠅。

如何徹底消滅果蠅？林口長庚醫院臨床毒物中心兼任護理師譚敦慈分享消滅果蠅的好方法，從清潔環境、密封容器、果蠅餌劑、食材保存這4招下手，告別讓人心煩的果蠅。

1.清潔環境

保持環境乾淨是預防果蠅入侵的首要之道，在煮飯或用餐後，確實擦乾淨檯面，不要讓食物湯汁留在桌面上，成了果蠅的食物來源。夏季是果蠅繁殖高峰期，更要定期做好環境清潔，養成隨手清潔習慣最佳。

2.密封容器

果蠅的嗅覺很敏銳，遠遠地就能聞到食物發酵的味道，例如廚餘、腐壞水果、髒亂水槽等。如果廚餘或垃圾沒有每天倒掉，一定要在垃圾桶加蓋，防止果蠅趁虛而入。另外，可以在廚餘上撒些鹽，避免廚餘發臭。

3.果蠅餌劑

利用醋、精油、香草等果蠅討厭的味道，在廚房滴一些薄荷精油，或是在碗中倒入白醋，形成一道天然的防線，減少果蠅進入家中的機會。或是在容器底部放點稀釋的醋、水果、糖水，自製易入難出的果蠅陷阱。

4.食材保存

蔬果買回家要盡快吃完，如果水果剛買回家還沒有要馬上吃，可以先用廚房紙巾包裹，套上塑膠袋後放進冰箱保存。水果若放在室溫下，發酵的味道會吸引果蠅，夏日蔬果食材不易久放，採購前要斟酌量。