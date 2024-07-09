健康主題館／薑黃抗老防失智 並非人人適合吃

● 薑黃素有助提升免疫力，改善人體代謝、提升體力與精神效果

● 薑黃素促進胃酸、膽汁分泌，孕婦、肝功能不佳及胃腸不好者慎用

近幾年民眾風行吃「薑黃」養生。有不少研究發現，薑黃具有抗發炎、止痛、抗衰老、抗癌、預防老年失智症等功效。台大醫院營養師許培羣表示，薑黃素是薑黃粉中主要的活性成分，經提煉萃取後純度可達95%以上，有良好的抗氧化、抗發炎作用，能清除體內自由基，達到調節生理機能，幫助代謝等效果。

許培羣說，薑黃粉成分除了碳水化合物外，還包括維生素B、C、E及礦物質鈣、鎂、磷等，此類營養物質有助對抗發炎，減少細胞傷害。國際文獻則指出，薑黃中的活性成分，經細胞試驗證實，可抑制細胞凋亡，具抗衰老功效。

薑黃素 改善記憶及認知

也有文獻指出，薑黃素可提高腦原性神經營養因子。許培羣表示，神經營養因子一經提高，可促進神經元修復與再生，能夠改善記憶狀況、認知功能，近期愈來愈多實證研究顯示，薑黃素能減緩阿茲海默症、失智症情況。

坊間流傳，吃薑黃有助提升性功能。許培羣指出，較少研究顯示薑黃能直接提升性功能，不過，薑黃素有助提升免疫力、抵抗力，改善人體代謝狀況等調控機制。而身體機能提升後，伴隨著體力、精神狀況會變好，民眾在性行為的表現也會提升。

薑黃除了可以入菜，市面上也有販售膠囊、錠劑等保健產品。許培羣表示，國際指引建議，若從食物例如咖哩中的薑黃粉攝取薑黃素，作為營養補充使用，則每公斤體重建議每日食用3毫克，以60公斤成人為例，大約每天攝取180至200毫克；較高劑量則視為保健食品使用，市售膠囊、錠劑多以400至700毫克為主。

入菜或錠劑 無優劣之分

「薑黃入菜與使用錠劑並無孰優孰劣之分，民眾可以自身方便性為主。」許培羣指出，針對希望烹調薑黃料理，卻沒時間製作複雜料理的民眾來說，建議可在牛奶中加入薑黃粉，或以薑黃片泡茶使用；也可善用電子鍋，將米飯、高湯、魚肉或雞肉及薑黃等香料放入鍋中，一般燉煮30分鐘即可起鍋。

市售薑黃錠劑產品，有許多複方選項。許培羣說，較常見的是「薑黃加多醣體」、「薑黃加胡椒鹼」，胡椒鹼可增加生物利用率，加速身體利用薑黃，達到活性效果，多醣體則有助提高免疫力。

此外，因為薑黃具舒緩疼痛、抗菌、抗病毒效用，有時也被用於製作飲品、噴劑，使用後可改善喉嚨腫脹的情況，但若立即需要止痛，還是得靠藥物輔助。

不過，並非所有民眾都適合使用薑黃素。許培羣表示，薑黃素會促進胃酸、膽汁分泌，有腸胃問題如胃潰瘍、消化不良者，食用薑黃素可能引發不適；高劑量薑黃素對子宮收縮有一定影響，懷孕中或哺乳中婦女，建議減少使用。

具抗凝血 血液患者當心

服用抗凝血藥物的血液疾病患者，因為薑黃具有抗凝血效果，恐與藥物產生交互作用；薑黃是脂溶性物質，肝臟功能不佳患者，使用高劑量薑黃恐造成代謝壓力。許培羣提醒，這些疾病患者在使用高劑量薑黃錠劑前，建議諮詢醫師、藥師等專業人士，確認藥物交互作用。