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立院經濟委周四成立進口蛋調查小組 專案進口蛋都要查

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
超思進口蛋引發爭議，楊瓊瓔表示周四將成立「進口雞蛋執行情形調查專案小組」。雞蛋示意圖。圖／聯合報系資料照片
超思進口蛋引發爭議，楊瓊瓔表示周四將成立「進口雞蛋執行情形調查專案小組」。雞蛋示意圖。圖／聯合報系資料照片

去年超思公司進口巴西雞蛋案爭議延燒，先前甚至爆出沒有簽訂採購合約一事，立法院經濟委員會召委楊瓊瓔受訪指出，經濟委員會本周四，也就是7月11日將討論成立「進口雞蛋執行情形調查專案小組」，調查的蛋不只超思進口的蛋，而是專案進口期間的進口蛋都要調查清楚。

依據「立法院職權行使法」45條規定，立法院為有效行使憲法所賦予之職權，得經院會決議，設調查委員會，或得經委員會之決議，設調查專案小組，對相關議案或與立法委員職權相關之事項行使調查權及調閱權。

楊瓊瓔表示，周四就會成立進口雞蛋執行情形調查專案小組，其中也包含運作要點，並在當天議程中選出小組的召集人，調查小組依法成立，也讓行政部門在進口蛋爭議上說明清楚。

立法院職權行使法 調查專案小組 雞蛋

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