未來1週繼續午後雷陣雨 明天10縣市慎防36度高溫

未來1周注意午後雷陣雨！中央氣象署預報員李孟軒表示，明天午後雷陣雨範圍縮小，但周三水氣又增多，周四、五雨區擴大；溫度部分，各地高溫約32至36度。

氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日大台北、基隆、南投、宜蘭、花蓮、彰化至嘉義地區及南部山區有局部大雨發生的機率，須注意雷擊及強陣風，低窪處慎防淹水，山區慎防坍方及落石。

根據氣象署官網，今天雨量以台南白河區大凍山93.5毫米最多，其他地區如嘉義市東區國3北295K，雨量92.5毫米，台南市東山區東原90毫米。另也提醒，明天台南市、屏東縣有連續出現36度高溫的機率，而台北市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市有出現36度以上高溫機率。

李孟軒表示，未來1周高溫仍落在32至36度。今天最高溫出現在屏東春日及內獅，都是36.9度，另外新北三峽也出現36.6度高溫。

降雨方面，李孟軒說明，明（9日）風向偏東南風，午後雷陣雨範圍縮小，西半部、東半部山區有局部雷陣雨；東南部、恆春半島，以及中南部地區，明天清晨至上午有局部降雨。

周三（10日）風向偏南風，午後雷陣雨以中部以北、宜花地區及其他山區為主，有雷陣雨發生機率。這天水氣較周二多，大台北及其他山區有局部大雨；清晨到上午，中南部有零星短暫陣雨。

周五、六（11、12日）偏西南風，南部地區有局部陣雨，清晨到上午中部有零星短暫陣雨；午後中部以北、宜蘭花蓮有雷陣雨；受到西南風影響，台東有焚風發生機率。

周六（13日）天氣型態與周三雷同，都是偏南風、雨區也差不多，午後中部以北、宜蘭花蓮地區有局部雷陣雨；下周一、二（14、15日）風向偏東南風型態，各地多雲時晴，恆春半島、東南部有零星陣雨，午後西半部、東半部山區有雷陣雨。