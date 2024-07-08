快訊

小池百合子三連任達成：東京選戰的政界影響？

高雄知名醫院「邱外科」院長今未上班 妻子進屋驚見他陳屍床上

阿里山鄒族部落出奇招…遊客驚見門口吊掛成排塑膠袋 真實用途曝光

未來1週繼續午後雷陣雨 明天10縣市慎防36度高溫

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署預報員李孟軒表示，明天午後雷陣雨範圍縮小，但周三水氣又增多，周四、五雨區擴大。聯合報系資料照
中央氣象署預報員李孟軒表示，明天午後雷陣雨範圍縮小，但周三水氣又增多，周四、五雨區擴大。聯合報系資料照

未來1周注意午後雷陣雨！中央氣象署預報員李孟軒表示，明天午後雷陣雨範圍縮小，但周三水氣又增多，周四、五雨區擴大；溫度部分，各地高溫約32至36度。

氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日大台北、基隆、南投、宜蘭、花蓮、彰化至嘉義地區及南部山區有局部大雨發生的機率，須注意雷擊及強陣風，低窪處慎防淹水，山區慎防坍方及落石。

根據氣象署官網，今天雨量以台南白河區大凍山93.5毫米最多，其他地區如嘉義市東區國3北295K，雨量92.5毫米，台南市東山區東原90毫米。另也提醒，明天台南市、屏東縣有連續出現36度高溫的機率，而台北市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市有出現36度以上高溫機率。

李孟軒表示，未來1周高溫仍落在32至36度。今天最高溫出現在屏東春日及內獅，都是36.9度，另外新北三峽也出現36.6度高溫。

降雨方面，李孟軒說明，明（9日）風向偏東南風，午後雷陣雨範圍縮小，西半部、東半部山區有局部雷陣雨；東南部、恆春半島，以及中南部地區，明天清晨至上午有局部降雨。

周三（10日）風向偏南風，午後雷陣雨以中部以北、宜花地區及其他山區為主，有雷陣雨發生機率。這天水氣較周二多，大台北及其他山區有局部大雨；清晨到上午，中南部有零星短暫陣雨。

周五、六（11、12日）偏西南風，南部地區有局部陣雨，清晨到上午中部有零星短暫陣雨；午後中部以北、宜蘭花蓮有雷陣雨；受到西南風影響，台東有焚風發生機率。

周六（13日）天氣型態與周三雷同，都是偏南風、雨區也差不多，午後中部以北、宜蘭花蓮地區有局部雷陣雨；下周一、二（14、15日）風向偏東南風型態，各地多雲時晴，恆春半島、東南部有零星陣雨，午後西半部、東半部山區有雷陣雨。

嘉義 花蓮 高溫

延伸閱讀

雨彈升級！18縣市豪大雨特報 恐下到晚上

午後大雷雨來了！17縣市大雨特報下到晚上

未來一周留意午後雷雨！中南部慎防豪雨 這2天雨區擴大警戒區曝

午後雷陣雨來襲！雨彈猛炸16縣市 3地防豪雨

相關新聞

未來1週繼續午後雷陣雨 明天10縣市慎防36度高溫

未來1周注意午後雷陣雨！中央氣象署預報員李孟軒表示，明天午後雷陣雨範圍縮小，但周三水氣又增多，周四、五雨區擴大；溫度部分...

台北下暴雨…北捷跟著下小雨 文湖線車廂內竟漏水

中央氣象署今針對台北市發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，15時許台北市區下起大雷雨，但Threads網友hung._....

讓蛤蜊吐沙超乾淨！ 內行曝3步驟：不只吐沙還會噴水

蛤蜊如果沒有吐沙乾淨，吃下去恐影響口感。日前有位女網友分享市場阿姨教她的吐沙技巧，強調2個小時以內絕對可以讓蛤蜊吐沙乾淨，全聯蛤蜊也能很好用，讓許多網友喊「太方便了，有次使用後蛤蜊不只吐沙，還一直噴水」。

影／非同步軌道衛星全台離島佈建完成 數發部：強化網路韌性

數發部今天下午公布非同步軌道衛星重大災難緊急應變網路，已可於全台提供服務，韌性建設司司長鄭明宗現場展示透過衛星接收網路訊...

影／合歡山也下冰雹 天空猛掉綠豆大冰珠

「冷心低壓」今通過台灣，促使對流發展更加旺盛，除了阿里山傳出下冰雹，合歡山昆陽、武嶺等今午後也下冰雹，如綠豆般大小的冰珠...

上班族腸躁症纏身 醫提醒少碰熟香蕉

上班族壓力大，常在關鍵時刻肚子痛、拉肚子，醫師提醒青壯年族群小心腸躁症纏身，腸躁症雖不會導致腸道損傷，但可能影響患者生活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。