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冷心低壓通過中南部下冰雹 9日午後雷陣雨減弱

中央社／ 台北8日電
今天因冷心低壓通過，各地對流旺盛，午後除了雷陣雨外，也有局部冰雹發生。聯合報系資料照
今天因冷心低壓通過，各地對流旺盛，午後除了雷陣雨外，也有局部冰雹發生。聯合報系資料照

氣象署表示，15日之前仍是各地炎熱、午後有局部雷陣雨的天氣；今天因冷心低壓通過，各地對流旺盛，午後除了雷陣雨外，也有局部冰雹發生，明天起低壓消散，降雨強度就會減弱。

中央氣象署今天下午發布高溫資訊，明天天氣高溫炎熱，台南市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率；台北市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市為黃色燈號，預估高溫達36度以上。

根據氣象署網站，今天最高溫為屏東縣春日鄉及獅子鄉，皆達36.9度，新北市三峽區為36.6度居次，桃園市新屋區、台東縣太麻里鄉皆為36.5度再次之。

氣象署預報員李孟軒告訴中央社記者，今天因為冷心低壓通過台灣上空，目前觀察它在通過後就會逐漸消散，今晚大台北、基隆、南投、花蓮、彰化至嘉義地區及南部山區有局部大雨發生，但最強的雨勢應該已經過去。

根據氣象署網站，今天截至傍晚6時，累積雨量最多為台南市白河區93.5毫米、其次為嘉義市東區92毫米。李孟軒說，今天觀測到多處地區都有局部冰雹發生現象，以中南部較多，包含高屏、嘉義、雲林等地，主要是冷心低壓通過時造成強對流所導致；明天起午後對流的情況就不會像今天這麼顯著。

李孟軒提到，近期仍是太平洋高壓影響為主，隨太平洋高壓勢力強弱導致風向不同，午後雷陣雨範圍略有差別。

李孟軒表示，明天起至10日風向會由偏東南風轉南風，11、12日轉為偏西南風後，13日又再轉為偏南風，14、15日回到偏東南風的環境。午後雷陣雨的範圍主要以中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，但隨著風向不同，清晨至上午中南部、東南部地區可能會有局部零星降雨。

李孟軒提醒，隨著環境風場不同，預估10日南風會帶來較多水氣，大台北地區及各地山區有局部大雨發生；11、12日偏西南風，東南部地區要留意有焚風發生。

冰雹 嘉義 氣象署 高溫

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