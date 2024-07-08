台北城市書展攜手童書展圓滿閉幕 4天吸引15萬人次

首屆台北城市書展與台北國際童書展攜手合作一連舉辦4天，今天圓滿閉幕，參觀總人次達15萬，主辦方表示人潮與熱烈買氣讓參展出版社信心回來了，期待明年有更多出版社共襄盛舉。

主辦單位指出，今年聯合書展適逢暑假第1週，參觀總人次從去年約10萬人次，成長逾50%，攤位數量也從120格增加到200格，人潮盛況空前；今年更首次祭出「門票抵消費」、「18歲以下免門票」等活動，除了原有童書親子客群，也吸引到許多讀者入場。

童書展主辦方、中華民國出版商業同業公會全國聯合會理事長吳政鴻表示，感謝文化部、台北市政府人員到場支持，文化部政務次長李靜慧更親自買單，讓參與開幕表演的幼兒園小朋友一人選一本喜歡的書，非常暖心。

吳政鴻分享，據他私下了解，童書展參展出版社都表示相較於今年2月台北國際書展，或去年7月童書展業績，普遍成長2成到5成不等，無論是人潮、銷售額或參展出版社的信心都回來了，這對台灣出版產業無非是一劑強心針，也讓他們更有信心舉辦來年童書展。

吳政鴻提到，童書展10家創展會員大多表示明年將繼續參展，並擴大規模。他認為帶孩子參觀童書展、鼓勵孩子自主參與閱讀，不只創造親子互動時光，也落實將閱讀向下扎根，「期待明年有更多出版同業加入，也希望讀者用行動支持出版與創作」。

台北城市書展主辦方、台北市出版商業同業公會理事長趙政岷也分享，因應暑假天時地利人和，看到大量人潮參與，尤其許多小朋友席地翻書、大聲參與講座，讓他覺得台灣出版前途充滿光亮。

趙政岷表示，希望未來有更多出版社參與，讓現場成為綜合書展，造就另一波台北暑期的閱讀盛會。