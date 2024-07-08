上班族腸躁症纏身 醫提醒少碰熟香蕉

上班族壓力大，常在關鍵時刻肚子痛、拉肚子，醫師提醒青壯年族群小心腸躁症纏身，腸躁症雖不會導致腸道損傷，但可能影響患者生活品質，建議重視紓壓，避免熟香蕉等食物。

國泰醫院消化內科主治醫師蔡翔霖近日透過文章介紹腸躁症，這個疾病被稱作「大腸激躁症」，是功能性腸道疾病，多發生於50歲以下青壯年族群，女性比男性更為常見，特徵為腹痛、腹脹、腹瀉、便秘，甚至有排便不完全感覺及排氣過多。

蔡翔霖表示，腸躁症確切成因尚不清楚，但可能與腸道神經敏感性、腸道菌群失調或精神壓力等因素有關，焦慮、抑鬱等情緒會加劇症狀，甚至常吃高脂肪、高糖、低纖維的飲食、腸道內細菌的平衡改變，以及缺乏運動都增加腸躁症風險。

蔡翔霖指出，腸躁症治療需配合定期運動、充足睡眠及減少壓力，飲食調整也非常重要，建議攝取低FODMAP飲食。FODMAP是指在腸道發酵的短鏈碳水化合物，在小腸道無法被消化或被吸收，當滯留發酵產氣，或造成過多水分移動到腸道，會造成脹氣、腹痛、腹瀉等症狀。

日常生活中低FODMAP飲食有糙米、地瓜等全榖雜糧類，蔬菜類建議竹筍、小白菜、櫛瓜、大番茄、蘿蔔等，藍莓、哈密瓜、葡萄、奇異果、橘子等則是腸躁症可食用的水果，豆魚蛋肉類可選牛、雞、豬、魚、蛋，杏仁奶、椰奶、無乳糖牛奶、米漿則是不錯的飲品選項。

蔡翔霖提醒，有腸躁症的民眾不建議攝取高FODMAP飲食，如加工肉品、豆漿及一般牛奶，花椰菜、高麗菜、蘆筍、大蒜、洋蔥、韭菜等蔬菜類也不推薦食用，水果盡量避免選擇蘋果、杏桃、熟香蕉、葡萄柚、芒果、西瓜等，腰果、開心果、蜂蜜同樣應該少吃。

蔡翔霖提到，益生菌對部分患者而言也許能改善症狀，但依然要配合當下症狀，彈性調整藥物。大腸激躁症雖是功能性的疾病，但疾病引發的腸道不適，仍必須謹慎做鑑別診斷，特別是合併其他不適症狀者，應盡早就醫檢查，以利排除其他疾病或癌症可能性。