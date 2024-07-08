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影／合歡山也下冰雹 天空猛掉綠豆大冰珠
「冷心低壓」今通過台灣，促使對流發展更加旺盛，除了阿里山傳出下冰雹，合歡山昆陽、武嶺等今午後也下冰雹，如綠豆般大小的冰珠從空中瘋狂掉落，且伴隨著雨勢來得又快又急，掉落在車子引擎蓋、擋風玻璃上，讓民眾又驚又喜。
中央氣象署今在臉書「報天氣－中央氣象署」解釋「冷心低壓」，是在高空逆時鐘旋轉的渦旋，中心溫度較周圍更低，而其接近時，高空的溫度將會降低，加大地面到高空的溫差，促使對流發展更旺盛，加劇午後雷雨，甚至可能有冰雹出現。
氣象署也提醒，今天正好有高空的冷心低壓通過台灣，大氣環境變得不穩定，尤其中午過後要特別留意劇烈的午後雷陣雨，尤其山區、溪河邊活動要更注意安全。而阿里山、合歡山等地今午後果然出現下冰雹的狀況。
合歡山暗空公園鳶峰天文館人員表示，今天下午又下起午後雷陣雨，不少民眾車上躲雨，但中午12時30分至下午1時左右更下起冰雹，如綠豆般大小的冰珠，伴隨雨勢瘋狂空中掉落，掉在車子引擎蓋、擋風玻璃上，讓人又驚又喜。
而合歡山下冰雹的狀況持續不到半小時，也還好冰雹的體積不大，並未影響山上民眾及行車安全；但南投縣政府仍提醒，近期山區易發生午後大雨或短延時豪雨，上山務必留意暴雨、雷擊、強陣風，甚至冰雹，注意路況，慎防樹倒及落石坍方。
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