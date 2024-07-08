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保障國產鮮乳…因應紐國乳品明年輸台零關稅 農業部籲保存15天以上標長效乳

中央社／ 台北8日電
因應紐西蘭乳品2025年起輸台零關稅，酪農產業、乳業協會堅持標示需區分。農業部今天說，已二度行文衛福部，建議保存期限15天以上者，品名為長效乳，較前次的30天以上縮短。圖為市售冷藏鮮乳。聯合報記者／林澔一攝影
因應紐西蘭乳品2025年起輸台零關稅，酪農產業、乳業協會堅持標示需區分。農業部今天說，已二度行文衛福部，建議保存期限15天以上者，品名為長效乳，較前次的30天以上縮短。圖為市售冷藏鮮乳。聯合報記者／林澔一攝影

因應紐西蘭乳品2025年起輸台零關稅，酪農產業、乳業協會堅持標示需區分。農業部今天說，已二度行文衛福部，建議保存期限15天以上者，品名為長效乳，較前次的30天以上縮短。

因應紐西蘭乳品2025年輸台零關稅，恐衝擊國產乳品生計，酪農產業及乳業協會四處奔走，呼籲進口乳品運抵台灣就要30天以上，保鮮期動輒3個月，與國產鮮乳14天左右需售罄的鮮度不同，主張標示需區隔，以保障國產鮮乳生計。

農業部畜牧司副司長李宜謙告訴中央社記者，農業部已第二度行文衛福部，明確建議保存期較久的進口乳品應標示為長效乳，國產鮮乳保存期通常在14天以內，才能標示為鮮乳。

畜牧司補充，農業部為此兩度行文衛福部及產業界，第1次建議保存期30天以上應標示為長效乳；第2次進一步建議，保存期為15天以上，就應標示為長效乳，以此跟14天以內需售罄的國產鮮乳做區隔標示。

農業部原本於4月11日行文衛福部，提出2個標示方案，並建議採用乙案，乙案針對保存期限較長、為30天以上時，建議得標示為延長保存期限乳，即長效乳、ESL乳，品名沒有「鮮」這個字。

衛福部於6月5日預告修正相關標示後，中華民國乳業協會隨即於隔天發文衛福部、農業部，強烈反對新增品名將ESL乳標示成「延長保存期限『鮮』乳」、「長效『鮮』乳」、「ESL『鮮』乳」。

農業部隨後於6月25日再度行文衛福部及產業界，文中建議相關標示修正為「產品以適當溫度及時間組合進行熱殺菌處理後，於高潔淨度環境下近似無菌充填，保存期限15天以上者，品名為『長效乳』」。

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