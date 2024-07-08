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讓蛤蜊吐沙超乾淨！ 內行曝3步驟：不只吐沙還會噴水
蛤蜊如果沒有吐沙乾淨，吃下去恐影響口感。日前有位女網友分享市場阿姨教她的吐沙技巧，強調2個小時以內絕對可以讓蛤蜊吐沙乾淨，全聯蛤蜊也能很好用，讓許多網友喊「太方便了，有次使用後蛤蜊不只吐沙，還一直噴水」。
一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文分享「蛤蜊吐沙步驟」，大推這3個步驟讓她每次蛤蜊吐沙都沒有被雷過：
技巧1：買回家的蛤蜊開包裝稍微清洗，然後每一顆都敲敲看，聲音必須是沉穩的脆脆的聲音。如果敲擊的聲音怪怪的，代表裡面有問題，有80%以上牠是死掉的，當然你怎麼吐都不會成功！
技巧2：用一個鍋子把蛤蠣盡量鋪平，水有一點淹過，切記水量不能完全覆蓋，加1湯匙的鹽，鹽罐附的那種紅色小湯匙就可以，這樣蛤蜊就會做垂死的掙扎，努力地把舌頭伸出來。
技巧3：把蛤蜊放在暗暗的地方，溫度不要太熱，就可以去做別的事情了。
原PO大讚，只要做完這3個步驟，2小時內絕對可以讓蛤蜊吐的很乾淨，如果想要再吐沙一次，就洗掉髒水重複步驟，連全聯的蛤蜊都很好用。
文章曝光後，許多網友大讚實用「我之前應該是泡太多水，都不乾淨」、「我本來也以為全聯的蛤蜊不新鮮，結果我老爸說用一點點水蓋過蛤蜊，加了2-3匙的鹽巴，每顆蛤蜊舌頭就都伸超長」、「原來吐沙只需要一點點水，謝謝分享，我之前都把水淹過去」、「我是從不在超市或大賣場買海鮮的人，有一次真的沒辦法就在全聯買蛤蜊，也是就洗乾淨，鹽水蓋過蛤蜊靜置2小時，其實就吐得很乾淨」。
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