讓蛤蜊吐沙超乾淨！ 內行曝3步驟：不只吐沙還會噴水

蛤蜊如果沒有吐沙乾淨，吃下去恐影響口感。日前有位女網友分享市場阿姨教她的吐沙技巧，強調2個小時以內絕對可以讓蛤蜊吐沙乾淨，全聯蛤蜊也能很好用，讓許多網友喊「太方便了，有次使用後蛤蜊不只吐沙，還一直噴水」。

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文分享「蛤蜊吐沙步驟」，大推這3個步驟讓她每次蛤蜊吐沙都沒有被雷過：

技巧2：用一個鍋子把蛤蠣盡量鋪平，水有一點淹過，切記水量不能完全覆蓋，加1湯匙的鹽，鹽罐附的那種紅色小湯匙就可以，這樣蛤蜊就會做垂死的掙扎，努力地把舌頭伸出來。

技巧3：把蛤蜊放在暗暗的地方，溫度不要太熱，就可以去做別的事情了。