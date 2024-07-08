原民會原住民暑期工讀 113年錄取665人歷年最多

原民會今天表示，113年度原住民暑期工讀，共錄取665人，是歷年來最多，主要都是協助文化健康站；統計自民國103年至今，累計已提供超過4500名學生工讀機會。

原住民族委員會今、明2天辦理「113年度原住民族青年暑期工讀教育訓練」。

原民會主委曾智勇Ljaucu．Zingrur開訓致詞，勉勵青年同學把握難得職場體驗機會，及早完善職業準備，並期許透過這次訓練，釐清未來職涯發展方向，7月份陸續在北、中、南及東區共4區辦理教育訓練。

曾智勇指出，原民會今年錄取的工讀名額是歷年來最多，絕大部分是在文化健康站，讓大專學生能與長輩生活、服務他們；希望在互動期間，也是工讀生生命中珍貴時段。

原民會說明，暑期工讀職缺如鄉公所、衛生所、協會、文化健康站、博物館、部落大學、公立學校、儲蓄互助社或原住民族合作社等不同職場，期望同學能累積更多實務經驗。

原民會統計，自103年至今，累計已提供超過4500名學生工讀機會，今年錄取人數更為歷史新高，增加到665名；一來是協助原住民同學提早做好職涯規畫，另外則是讓同學們自己賺取工讀薪資，籌措就學及生活費用，減輕家中經濟壓力。

原民會表示，本次辦訓除介紹當前原住民族公共政策，並透過世界咖啡館模式，分組圓桌交流，瞭解各種職場環境及運作模式，擴增未來職涯選項；也以常見勞動法規、實務案例等活用內容避免求職詐騙。