合歡山連2天下冰雹 台21線水里路段樹倒阻交通

合歡山今天降雨夾冰雹，當地人員說，冰雹大小不到1公分，雨勢持續1.5小時；另外，台21線81公里處水里鄉路段因路樹倒塌一度造成雙向交通中斷，警方、工務段先搶通單線行車。

交通部中央氣象署下午針對多個縣市發布大雷雨即時訊息，南投縣包含在內，氣象署提醒慎防劇烈降雨、雷擊、強陣風、冰雹、溪水暴漲、坍方、落石、土石流及低能見度；省道台21線81公里處有路樹倒塌影響交通。

仁愛鄉合歡山昨天、今天降冰雹，合歡山暗空公園鳶峰遊客中心工作人員表示，海拔2750公尺的合歡山鳶峰今天中午降雨夾冰雹，大小不到1公分，雨勢持續1.5小時，遊客、中心工作人員難得看見下冰雹都趕緊拿手機拍攝，也提醒上山觀星、賞銀河遊客注意行車安全。

仁愛鄉華岡、翠巒、翠華地區日前也因降冰雹造成菠菜、甘藍、青蒜嚴重災損，經南投縣政府爭取，農業部7月5日公告依農業天然災害救助辦法辦理現金救助，7月6日至15日受理受災農民申請，縣府提醒帶地籍謄本正本或土地所有權狀、身分證、私章、農會帳號等文件向仁愛鄉公所申請，逾期不受理。