快訊

不堪午後狂風暴雨 北市建國南路遇路樹突倒塌

籃球／震撼彈！新聯盟再現變數 勇士、領航猿、鋼鐵人宣布退出

合歡山連2天下冰雹 台21線水里路段樹倒阻交通

中央社／ 南投縣8日電

合歡山今天降雨夾冰雹，當地人員說，冰雹大小不到1公分，雨勢持續1.5小時；另外，台21線81公里處水里鄉路段因路樹倒塌一度造成雙向交通中斷，警方、工務段先搶通單線行車。

交通部中央氣象署下午針對多個縣市發布大雷雨即時訊息，南投縣包含在內，氣象署提醒慎防劇烈降雨、雷擊、強陣風、冰雹、溪水暴漲、坍方、落石、土石流及低能見度；省道台21線81公里處有路樹倒塌影響交通。

仁愛鄉合歡山昨天、今天降冰雹，合歡山暗空公園鳶峰遊客中心工作人員表示，海拔2750公尺的合歡山鳶峰今天中午降雨夾冰雹，大小不到1公分，雨勢持續1.5小時，遊客、中心工作人員難得看見下冰雹都趕緊拿手機拍攝，也提醒上山觀星、賞銀河遊客注意行車安全。

仁愛鄉華岡、翠巒、翠華地區日前也因降冰雹造成菠菜、甘藍、青蒜嚴重災損，經南投縣政府爭取，農業部7月5日公告依農業天然災害救助辦法辦理現金救助，7月6日至15日受理受災農民申請，縣府提醒帶地籍謄本正本或土地所有權狀、身分證、私章、農會帳號等文件向仁愛鄉公所申請，逾期不受理。

冰雹 南投縣 合歡山

延伸閱讀

影／午後大雨 屏東縣里港鄉潮厝下起冰雹

阿里山森林遊樂區下冰雹 氣象站：對流旺盛造成

影／阿里山小火車神木車站遭遇冰雹 乘客目擊天降驚喜

影／鳥界媽寶！合歡山噪眉離巢懶啄食 靠媽親餵

相關新聞

台北下暴雨…北捷跟著下小雨 文湖線車廂內竟漏水

中央氣象署今針對台北市發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，15時許台北市區下起大雷雨，但Threads網友hung._....

影／雨炸北市！港湖大安等5行政區下暴雨 局部地區陣風達6級風

午後大雷雨，台北市災防辦公室表示，中央氣象署今天下午15點41分、16點01分持續針對台北市發布大雷雨即時訊息，目前台北...

雨彈升級！18縣市豪大雨特報 恐下到晚上

雨勢升級，中央氣象署針對全台18縣市發布豪雨或大雨特報，恐下到晚上。

影／阿里山小火車神木車站遭遇冰雹 乘客目擊天降驚喜

今天是阿里山林鐵小火車全線通車第3天，小火車下午2點多停在阿里山神木車站遭遇天降冰雹，乘客直擊天空下冰雹驚喜，冰雹小約2...

影／合歡山也下冰雹 天空猛掉綠豆大冰珠

「冷心低壓」今通過台灣，促使對流發展更加旺盛，除了阿里山傳出下冰雹，合歡山昆陽、武嶺等今午後也下冰雹，如綠豆般大小的冰珠...

板橋工人倒臥15樓鷹架不治 勞動部：心肌梗塞導致

媒體今天報導，新北板橋有工人昏迷倒臥15樓鷹架，疑是天氣熱中暑。職安署表示，初步了解這名工人為心肌梗塞昏倒、經送醫不治，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。