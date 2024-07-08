衛福部再預告精神衛生法子法 力拚年底全數上路

精神衛生法於111年完成修法公告，配套行政法規仍待逐步到位。衛福部近日再預告5部子法草案，以及預告精神衛生機構團體獎勵辦法修正，力拼今年底21部子法都能同步上路。

衛生福利部3日公告，預告訂定「物質使用障礙症治療與生活重建業務指定機構管理辦法」、「精神疾病病人關懷及訪視辦法」、「執行精神疾病病人拘束身體或限制行動自由處置辦法」、「特定機關機構或場所精神疾病病人轉介轉銜及處置辦法」及「緊急精神醫療處置機制作業辦法」等5部精神衛生法子法草案。

先前衛福部6月27日公告，針對既有「精神衛生機構團體獎勵辦法」，提出預告修正草案，預告期60日。

衛福部心理健康司長陳亮妤今天告訴中央社記者，「精神衛生法」於民國111年12月14日正式公告，5大目標包含，推動心理健康促進、積極布建社區心理衛生中心及多元社區支持、精進病人協助及前端預防，強化病人通報及建立危機處理機制、強制住院改採法官保留及病人權益保障。

陳亮妤說，精神衛生法規劃配套共有21部法規及6部行政規則，多由心健司負責，都在逐步進行中。其中如物質使用障礙症治療等部分，法規內容都與現行做法沒有太大差別，但盼正式入法能提供更完整保障。

陳亮妤說明，到今年底前預計還有9部子法會陸續進行預告；其中5部尚待研商，為有關精神疾病嚴重病人強制治療費用支付、協助嚴重病人強制社區治療、精神疾病嚴重病人緊急安置、強制社區治療審查會作業等辦法（名稱待定）。

嚴重病人強制住院採專家參審的程序，陳亮妤說，衛福部持續派員參加司法院籌備的12場模擬法庭，目前已經完成6場，並有醫界、法界、病權團體與家屬團體等參與，在全台各地蒐集外界意見。

心健司指出，21部子法，其中6部去年完成審議，本次含修正部分共公告6部草案，另有包含施行細則等共4部正在草擬、5部尚待研商，將以今年12月14日一起上路為目標，盡快完成相關子法規訂定。