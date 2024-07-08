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台中3歲童喉嚨痛吞嚥有困難 就醫食道夾出1元硬幣

中央社／ 台中8日電

台中一名3歲男童，日前頻喊喉嚨痛，吃東西也吞不太下，就醫發現男童食道有異物，全身麻醉以腸胃鏡異物夾取術，取出1元硬幣，家長才放下心中大石。

仁愛長庚合作聯盟醫院今天發布新聞稿，急診室醫師江鴻逸表示，學齡前兒童一拿到東西，可能就會往嘴巴裡塞，包括硬幣、鈕扣、藥物等，家長若發現這類物品被孩童意外吞入，務必趕快就醫。

江鴻逸指出，如果拖延搶救時間可能會造成食道破裂，甚至須重建食道；家長盡可能向醫護人員說明事發經過，如吞入時間、物品種類及孩童發生症狀，同時提供殘餘物品或藥物包裝給醫護參考，以便做出正確醫療診斷。

小兒科醫師曾文禹表示，辨認出是否為需要夾取的異物後，會連絡腸胃科內視鏡團隊與開刀房執行內視鏡異物夾取術；考慮異物可能因夾取所需花費的時間較長，故在開刀房插管是最安全方式，保護在異物取出過程中不會掉落到呼吸道內造成二次傷害。

江鴻逸與曾文禹呼籲，幼童很容易將伸手可得的東西放入嘴巴裡，舉凡小東西或尖銳物品，如鈕扣、硬幣、電池、磁鐵、針、小型塑膠玩具及巴克球等，都應收藏在兒童無法拿到的地方。

醫師提到，電池與2顆以上的磁鐵特別危險，電池在食道與胃都容易造成灼傷，甚至穿孔，2顆以上磁鐵則可能因為夾住組織造成缺血與壞死，須多加留意，避免憾事發生。

異物 硬幣 醫師

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