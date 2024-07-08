雨彈升級！18縣市豪大雨特報 恐下到晚上

墨子科技去（2023）年的網紅款「萬能充 Pro行動電源 」因發生爆炸燒傷事件隨後進行退款 並停賣，如今又傳出疑似同款行動電源爆炸事件，該名網友還稱對方「只能維修 不能換新」，對此墨子科技除了澄清事件「並非產品爆炸」，並另外發文表達心酸，直呼「快受不了這種商業上的手段跟惡意的行為」，引起熱議。

2024-07-08 16:20