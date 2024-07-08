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雨彈升級！18縣市豪、大雨特報 恐一路下到晚上

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雨彈升級！18縣市豪大雨特報 恐下到晚上

聯合報／ 記者胡瑞玲╱台北即時報導
雨勢升級，中央氣象署針對全台18縣市發布豪雨或大雨特報，恐下到晚上。本報資料照片
雨勢升級，中央氣象署針對全台18縣市發布豪雨或大雨特報，恐下到晚上。本報資料照片

雨勢升級，中央氣象署針對全台18縣市發布豪雨或大雨特報，恐下到晚上。

氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日南投縣山區及台南市有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北、苗栗以南地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪處慎防淹水，山區慎防坍方及落石。

豪雨：南投縣山區、台南市。大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區。影響時間：下午至晚上。

此外，氣象署針對台北市雙溪(雙溪淨水場至聖人瀑布)發布災防告警，持續時間至18時01分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並盡速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

南投縣 豪雨

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