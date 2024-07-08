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板橋工人倒臥15樓鷹架不治 勞動部：心肌梗塞導致

中央社／ 台北8日電
媒體今天報導，新北板橋有工人昏迷倒臥15樓鷹架，疑是天氣熱中暑。職安署表示，初步了解這名工人為心肌梗塞昏倒、經送醫不治，勞動部已啟動職業災害勞工個案管理服務。本報資料照片
媒體今天報導，新北板橋有工人昏迷倒臥15樓鷹架，疑是天氣熱中暑。職安署表示，初步了解這名工人為心肌梗塞昏倒、經送醫不治，勞動部已啟動職業災害勞工個案管理服務。本報資料照片

媒體今天報導，新北板橋有工人昏迷倒臥15樓鷹架，疑是天氣熱中暑。職安署表示，初步了解這名工人為心肌梗塞昏倒、經送醫不治，勞動部已啟動職業災害勞工個案管理服務。

勞動部職業安全衛生署今天發布新聞稿表示，今天板橋工地工人15樓作業死亡案，經檢查初步了解，當時狀況為該名勞工早上7時30分許上工，欲至R樓進行安裝窗框作業，於步出電梯時，發生心肌梗塞昏倒在地，經送醫不治死亡憾事；職安署已啟動職業災害勞工個案管理服務。

職安署強調，雇主應落實健康管理，掌握勞工身體狀況，並適當選配作業勞工，並於作業期間隨時注意勞工身體健康狀況，有任何疑義，可尋求醫師協助，並參考醫師建議，採取適當調配措施。

此外，勞工亦應配合接受一般勞工體格檢查、定期健康檢查，有相關病史或狀況者，並應於事前告知雇主，以進行健康管理及適當工作調配。

職安署呼籲雇主，面對高溫氣候帶來的健康風險不容忽視，特別是勞工如有高血壓、心臟病、糖尿病、精神病、肝疾病、消化性潰瘍、內分泌失調、無汗症及腎疾病等症狀，服用影響體溫調節、抑制排汗、利尿劑等藥劑，或肥胖、妊娠、中高齡及高齡者、近期缺乏熱暴露者、曾經患熱疾病者，因身體循環及調節機能較差者，更應隨時注意勞工身體健康狀況，避免使其長時間從事高氣溫戶外作業。

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