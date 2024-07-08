政院提性別暴力防治國家行動計畫草案 勵馨基金會：缺乏整體的規畫

針對行政院性平處提出的「性別暴力防治國家行動計畫(113-116)草案」，勵馨基金會在今日公聽會提出5大核心問題及5點建議方向，認為該草案缺乏整體規畫，也忽略受害者和加害者之間的複雜關係，應完備政策規畫，提供更好的防治與服務，有效杜絕性別暴力。

勵馨基金會表示，「性別暴力防治國家行動計畫草案」在性別暴力方面仍存在一些核心問題，例如缺乏整體的規畫導致各部門各自為政，看不到部會之間的合作，無法最大化資源的利用；草案缺乏整體與規劃則忽略性別平等意識的建立，過往保護服務偏重異性戀關係和權控性質，忽視結構性問題和多元族群需求，例如多元性別、新住民、移住者與原住民的特殊處境和跨文化需求，也忽略受害者和加害者之間的複雜關係。

此外，現有制度性問題未得到有效解決，忽視實際環境和實務工作中存在的問題，例如全面強制通報造成浮濫卸責式通報、資源申請繁複、成果指標偏向過程性而非實質結果等等。

勵馨基金會建議，整體規劃可參考澳洲、美國、加拿大等國外性別暴力國家行動計劃經驗，制定更加符合我國國情的行動計劃，提升性平會（處）的實質權，可統籌並建立跨部門合作機制，整合資源，最大化利用資源效益。尤其科技性別暴力問題，只在國家/地方的範圍解決絕對不夠。這種形式的暴力跨越所有邊界而不受懲罰，因此跨國和跨領域的合作至關重要。

再者，將性別平等意識納入總體目標，以更好地推動性別暴力防治教育。制定明確、可衡量、可實現、相關、有時限的目標。將目標分解為具體行動計劃，明確各部門責任和時間表；另應重視多元族群需求，建立更完善的制度，解決制度性問題，提高服務效率和質量。加強對第一線服務人員的培訓，提升專業技能。加強對各族群的宣導和公眾教育，提供跨文化和多語防治機制，建立多元文化交流平台，促進不同文化間的理解和尊重。

勵馨基金會也指出，應檢視現有制度缺失，重新評估和設計實務操作流程，簡化程序，提高效率。制定合理的績效評估指標，注重實質結果而非過程。增加經費和人力投入，並實現跨部會一致的資料定義，以利後續資料收集、研究分析及監測和評估框架，定期評估成效，為政策制定提供科學依據。