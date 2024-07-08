午後雷雨南北齊轟 松山、嘉義機場部分航班延誤

午後大雷雨南北齊轟，從北到南持續下雨，中央氣象署陸續針對11縣市發布大雷雨即時訊息，呼籲民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲。

交通部民航局表示，因氣候影響，松山機場下午3時42分起、嘉義機場自下午3時48分起，暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。

民航局提醒，旅客及接機民眾，需注意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司。

民航局指出，受此影響，此段時間內與松山機場、嘉義機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤，已要求相關航空站立即於航站內透過公佈欄、跑馬、廣播等方式告知旅客，並於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。