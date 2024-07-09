7-11也開賣…平白咖啡紅什麼？與黑咖啡、拿鐵喝誰最好？一表看懂3款健康功效

超商7-11最近開賣平白咖啡了，以「CITY PRIMA 精品馥芮白」名稱推出，至7/9有優惠價。咖啡迷早上該換手喝它？還是黑咖啡或拿鐵呢？有人喝牛奶咖啡已成晨間小確幸，但是她因健康因素，決定實驗一週改喝黑咖啡。後來怎麼了？根據專業科學研究，到底早上該喝黑咖啡，拿鐵或平白咖啡？這3種的養生功效差異在哪？適合哪類人？ 《遠見》融合咖啡專家說法與期刊研究，讓你一表看懂。

超商咖啡有新面孔了。7-11在6月26日起推出平白咖啡，名稱為「CITY PRIMA 精品馥芮白」，至7月9日還打出大杯優惠價89元，令不少咖啡粉絲心動。該換掉手上拿鐵或黑咖啡，來喝它了嗎？

每天早上一杯加點牛奶的咖啡，對於住在紐約的數位編輯溫格絲（ Leigh Weingus ）來說，是必要晨間儀式。然而，最近因為健康考量，她決定嘗試一個小實驗—連續一週只喝黑咖啡。同時，她還在《Parade》雜誌分享了她改喝黑咖啡的親身心得。

後來怎麼了呢？

溫格絲表示，一開始只喝黑咖啡讓她有些失落，因為她知道黑咖啡的味道可能不那麼對味。不過，她很快就注意到一些正面的變化！可以分為以下3點：

1. 精力不再到下午就迅速滑落，做健身訓練時也變得更強。因為身體不再因為牛奶中的乳糖導致血糖波動，整天的精力都更加穩定。 2. 大腦功能似乎也更為敏銳。 3. 喝黑咖啡時還讓早上的飢餓感顯著減少。

但是，一週實驗後，溫格絲還是決定回歸喝加牛奶的咖啡，因為那會讓她感到更快樂。一個讓人心情好的晨間習慣難以取代。相信不少喝慣了牛奶咖啡的人，也同意她的看法。

難道早上就一定要喝黑咖啡才是最健康嗎？如果改喝拿鐵，或者最近風行的澳洲風「平白咖啡（Flat White）」，真的就比較不養生？怎麼選最好？

以下彙整自咖啡專家以及醫療期刊研究資訊，首先，應該要從黑咖啡、拿鐵和平白咖啡的定義、製作方式和食材來分析。

黑咖啡功效：熱量低，抗氧化物質多

黑咖啡是不添加任何牛奶、糖或其他調味品的咖啡。 圖／ingimage

首先，黑咖啡指的當然是不添加任何牛奶、糖或其他調味品的咖啡，僅使用咖啡豆沖泡而成的飲品。常見的製作方式包括手沖、法式濾壓、義式濃縮咖啡機等。不同方式與豆子都會影響咖啡的風味，以及咖啡因含量與熱量。

例如，光從小七超商咖啡CITYCAFE提供的這份咖啡飲品標示表就可發現，平平是黑咖啡，美式或者手沖？使用豆子的不同，都會在熱量以及咖啡因含量上有差異。

不過光是喝即溶咖啡或者研磨，就可能在健康影響上有些微差異。至於選擇不同烘焙程度的咖啡豆，也可能對養生有不同影響。

當然，一般來說飲用黑咖啡因為沒有加上牛奶，熱量自然相對低。另外根據醫學期刊過往研究，具有多種健康好處。比如說，黑咖啡富含抗氧化物質，最知名的就是氯原酸，有助於降低炎症和慢性疾病風險。

但根據2011年由一位學者多瑞（Giselle S Duarte ）刊登於美國國衛院（NIH）的研究發現，如果添加牛奶到咖啡中，確實會降低咖啡中的氯原酸被身體吸收的程度。因此，如果是想要靠著喝咖啡吸收更多抗氧化物質，黑咖啡會是比較好的選擇。

但是黑咖啡由於咖啡因含量較高，也是有健康風險。 根據2015年巴基斯坦學者阿曼(Ahmed et al)刊登《IJCRR》的研究，過量攝入咖啡因可能導致高血壓、心律不整和焦慮等健康問題。因此一早用來提神可以，但是也不宜喝太多。

拿鐵（Latte）功效：有益於骨質強健，熟齡有益

圖／ingimage

至於拿鐵（Latte）這款義式牛奶咖啡，其實是以義式濃縮咖啡為基底，加入大量蒸汽過的牛奶和奶泡的咖啡飲品。雖然各家咖啡廳有自己的黃金比例，根據Netscafe.com的咖啡介紹資訊，一般來說，拿鐵的咖啡，牛奶與奶泡配比如下：

牛奶：濃縮咖啡（espresso）：奶泡＝2:1:1

由於拿鐵會有一層約1公分厚，由細緻泡沫組成的奶泡。因此除了原來該有的牛奶，製作上還需另外使用一到兩份牛奶來製作奶泡，因此這款咖啡製作上最多使用到四份牛奶，是這3種咖啡中總牛奶含量最高的。可想像脂肪與熱量也都是3者中最高。

許多人最愛拿鐵的地方，正是那奶泡加牛奶帶來的香濃味道。比起卡布奇諾的厚厚泡沫也更為優雅。

只是若你正積極減肥，就別忽略一早的拿鐵中帶給你的熱量與脂肪。也有人早上就喝拿鐵，不再吃其他食物，因為已有咖啡因也有蛋白質跟鈣，算是一餐。

縱然熱量稍高，牛奶對於許多人來說仍有很多好處。像是2020年學者伊撒米-歐列米（ Bolaji Lilian Ilesanmi-Oyelere ）刊登在《Frontiers in Nutrition》的一項研究，牛奶中的乳糖已被證明能夠增加鈣的吸收，而牛奶中其他的生物活性成分，如蛋白質、肽和脂質，也對每個人骨骼健康有相當正面的影響 。

總而言之，有骨質疏鬆困擾的熟齡人士，不妨靠著喝拿鐵來補充這方面營養。至於前述溫格絲提及的乳糖帶來的血糖震盪，可能就不適合已有糖尿病的人士來飲用。

平白咖啡（Flat White）功效：中間派人士最適合

平白咖啡最初是源起於澳洲。主要是澳洲人希望喝牛奶咖啡時，仍保有咖啡明顯風味，不要都被奶香掩蓋。 圖／ingimage

這幾年在台灣興起飲用風潮的平白咖啡（Flat White），也有人稱為「澳式小白」、國內店家路易莎咖啡名為「澳洲小拿鐵」，超商7-11與星巴克則稱為「馥列白」 。

不論哪個名字最常見，總之可以確定是咖啡界的新星！

平白咖啡最初是源起於澳洲。主要是澳洲人希望喝牛奶咖啡時，仍保有咖啡明顯風味，不要都被奶香掩蓋。

也因此，平白咖啡和拿鐵在製作與材料配比上，確實不同。根據維基百科指出， 平白咖啡是由雙份濃縮咖啡（50 ml）和大約 130 ml牛奶組成，上有一層 0.5公分的微奶泡。

由於奶泡比拿鐵少，平白咖啡不需要再為調製奶泡準備更多牛奶，一般來說，平白咖啡的咖啡，牛奶與奶泡調配比例如下：

牛奶：濃縮咖啡（espresso）：奶泡＝2~2.5:1:0

平白咖啡熱量比拿鐵少，所含咖啡因則低於黑咖啡，可以說是中間派人士的最佳選擇。

或許前述的紐約編輯溫格絲，始終喝不習慣黑咖啡，又怕喝多拿鐵會變胖，那麼她可嘗試在早上喝平白咖啡了。

7-11平白咖啡拆解

7-11新推的平白咖啡「CITY PRIMA 馥芮白咖啡」，到底營養成分如何？依據官網標示，不分杯量大小或冰熱，熱量確實比同系列的精品拿鐵低，但咖啡因確實略高，也符合外界對平白咖啡的想像。

至於3種咖啡的完整比較與適合族群，可見如下表格：

備註：以上資料僅供參考，脂肪含量是以全脂牛奶做為基準。實際會因各家店家使用的咖啡豆、牛奶種類、配方而有所不同。另提供國內主流咖啡通路的營養標示可做參考：

國內連鎖通路咖啡營養標示連結一覽

路易莎咖啡

星巴克

7-11超商CITYCAFE

全家超商Let's Cafe

（本文出自2024.07.05《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）