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影／阿里山小火車神木車站遭遇冰雹 乘客目擊天降驚喜
今天是阿里山林鐵小火車全線通車第3天，小火車下午2點多停在阿里山神木車站遭遇天降冰雹，乘客直擊天空下冰雹驚喜，冰雹小約2公分，小火車未停駛，遊程未受影響。
太平洋高壓，造成各地午後對流旺盛，氣象署預報可能下起冰雹，果然下午阿里山神木車站就有民眾直擊天空下起冰雹，目視大小約2公分，阿里山林鐵及文資處說，下午2點20分到30分共10分鐘，小火車停在阿里山神木車站遭遇天降冰雹，小火車未停駛，遊程未受影響。
氣象署說，下午針對台中市、苗栗縣、新竹縣、屏東縣、高雄市大雷雨即時訊息，持續時間到下午3點；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
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