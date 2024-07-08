影／阿里山小火車神木車站遭遇冰雹 乘客目擊天降驚喜

今天是阿里山林鐵小火車全線通車第3天，小火車下午2點多停在阿里山神木車站遭遇天降冰雹，乘客直擊天空下冰雹驚喜，冰雹小約2公分，小火車未停駛，遊程未受影響。

太平洋高壓，造成各地午後對流旺盛，氣象署預報可能下起冰雹，果然下午阿里山神木車站就有民眾直擊天空下起冰雹，目視大小約2公分，阿里山林鐵及文資處說，下午2點20分到30分共10分鐘，小火車停在阿里山神木車站遭遇天降冰雹，小火車未停駛，遊程未受影響。