不只查「超思蛋」！立法院經濟委員會11日議程 討論立進口雞蛋調查小組
立法院經濟委員會召委、國民黨立委楊瓊瓔今天表示，經濟委員會11日議程將討論成立「有關進口雞蛋執行情形調查專案小組」及「運作要點草案」等相關事宜。楊瓊瓔說，人民想知道真相，替人民查清楚，也讓行政部門講清楚。
楊瓊瓔接受中央社記者訪問時表示，經濟委員會已經排定11日議程，將討論成立進口雞蛋執行情形調查專案小組及運作要點，並推舉召集人。
談及安排此項議程，楊瓊瓔指出，國內去年爆發缺蛋危機，外界對於執行採購細節有質疑聲音，人民想知道真相，如今國會職權修法生效，就替人民查清楚，也讓行政部門講清楚。
至於是否特指調查「超思進口蛋」，楊瓊瓔說，不只「超思進口蛋」，那段時期有關進口雞蛋執行情形都要查清楚。
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