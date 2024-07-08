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北台四市首組團赴韓宣傳觀光 串連推五天四夜深度旅遊

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
基北北桃四市首度攜手組成觀光代表隊抵達韓國仁川機場，於7月8日至11日率領百名觀光業一同推展觀光。圖／新北觀旅局提供
基北北桃四市首度攜手組成觀光代表隊抵達韓國仁川機場，於7月8日至11日率領百名觀光業一同推展觀光。圖／新北觀旅局提供

夏季是台灣重要旅遊季，各地方政府也搶攻國際客，基北北桃四市首度攜手組成觀光代表隊，今首度率領百名觀光業者組團赴韓國首爾「北台灣觀光推廣交流活動」推廣觀光，串連推五天四夜深度旅遊，也吸引北台超過60家相關旅遊業者一同前往，盼能吸引更多韓國旅客。

新北觀旅局表示，韓國是台灣入境的重要國際客源市場，為使韓國旅客對旅遊北台維持熱度並增加新鮮感，這次四市首度地域限制，推北台五天四夜行程，推薦韓國遊客到基隆賞海景與品漁貨、漫步台北時尚、單車出遊新北自然之美、體驗桃園高空彈跳等，感受不一樣的北台灣。

新北觀旅局長楊宗珉局指出，韓國遊客已熟知野柳、九份、淡水等景點，平溪天燈節更是國際知名盛事，這次是行銷深度旅遊景點，例如搭配2025雙北世壯運推動福隆小鎮之旅，或介紹坪林、三鶯、烏來、板橋等區特色，新北歡樂耶誕城、河海音樂季、九份紅燈籠等也各具魅力。

楊宗珉表示，這次推廣活動以「NEXT Travel 4 City」為行銷主題，搭配四市「桃台新基」作為口號，取韓文諧音為「神奇的地方」。這次同時也拜訪重要單位，如韓國觀光公社、韓國旅行業協會（KATA）及韓國國際會展公司（KOTFA）等，了解韓國客觀光趨勢，也布署第四季。

觀旅局補充，基北北桃四市今年首度攜手組成觀光代表隊，由新北觀旅局長楊宗珉、桃園觀旅局長周柏吟、台北觀傳局長王秋冬、基隆文化觀光局長江亭玫在7月8日至11日率領百名觀光業者組團赴韓國首爾辦理北台灣觀光推廣交流活動，活動也吸引基北北桃四市超過60家相關業者共赴首爾宣傳，盼增加與韓方業者合作機率、傳達北台旅遊資訊給韓國民眾。

新北市河海音樂季除了獨立樂團的精采表演外，現場也設置了市集及打卡夏日裝置。圖／新北觀旅局提供
新北市河海音樂季除了獨立樂團的精采表演外，現場也設置了市集及打卡夏日裝置。圖／新北觀旅局提供
基北北桃四市將共同韓國媒體見面會，透過媒體將北台灣旅遊資訊傳達給韓國民眾。圖／新北觀旅局提供
基北北桃四市將共同韓國媒體見面會，透過媒體將北台灣旅遊資訊傳達給韓國民眾。圖／新北觀旅局提供
2024新北市河海音樂季之貢寮國際海洋音樂祭，即將在7月19日至21日共三日於福隆海水浴場舉辦。圖／新北觀旅局提供
2024新北市河海音樂季之貢寮國際海洋音樂祭，即將在7月19日至21日共三日於福隆海水浴場舉辦。圖／新北觀旅局提供
新北市政府帶領新北旅宿業、觀光工廠、伴手禮、商圈等觀光產業業者赴韓國推廣觀光。圖／新北觀旅局提供
新北市政府帶領新北旅宿業、觀光工廠、伴手禮、商圈等觀光產業業者赴韓國推廣觀光。圖／新北觀旅局提供

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