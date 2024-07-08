彭啓明盼加嚴空污排放標準 助電力排碳係數下降

環境部長彭啓明今天說，麥寮電廠爭議是屬於台電、電廠雙方的合約，環境部沒有介入，環境部唯一能做的是加嚴排放標準；他也強調，自己的工作就是希望能將電力排碳係數降下來。

關於麥寮燃煤電廠1號機延約一事，台電公司日前表示，基於合約穩定及履約完整性，在麥寮1號機可合法履約的前提下，同意於2025年底前補發，補發電量不會超出原受許可證變更短發的電量，若補發提早完成，合約將相應提前結束。

環境部長彭啓明今天在網路節目「中午來開匯」，接受主持人黃光芹訪問。

主持人提問關於麥寮電廠爭議。彭啓明直言，這是台電、電廠雙方的合約，環境部沒有參與，但他的確關心煤碳何時能往下降，然而目前經濟部門也尚未提出無煤時程；環境部唯一能做的是加嚴排放標準。

另外，主持人提到，預計7月底台電協和電廠更新改建環評案（四接）就會完成補件、排審，但環團反應激烈，認為四接像是不定時炸彈。

彭啓明指出，環評會議尊重環委的選擇，台灣可能有很多爭議事件，而環評是大家雖不滿意、但可以接受的；環評尊重專業，不會有上面的壓力，四接送案一定要符合專業判斷，也增添「海洋生態」、「操船安全」及「港埠營運」等專家一同審查。

彭啓明表示，7、8年前台灣空污還很糟時，就有提出要以煤轉氣；而淨零排碳意識近年來提高，因此希望加強不要使用化石燃料；天然氣是過渡、橋接的能源，相信未來會是氫氣、綠能為主。

彭啓明認為，能夠以源頭管制排放會更好，污染會少很多；雖然天然氣比燃煤的污染少很多，但還是會有氮氧化物、造成臭氧；不過淨零的路上，全世界很多國家都是用燃氣過渡。

最後，彭啓明強調，他的工作就是希望協助將電力排碳係數降下來。