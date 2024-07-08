歷經8年！植物診療師法草案今過初審 最快明年初招考

「植物醫師法」2022年通過立法院委員會初審，但因醫師團體強烈反對「醫師」字樣，草案遲遲無法三讀，後續因屆期而不續審。改名為「植物診療師法」，草案今天經立法院經濟委員會初審通過，農業部長陳駿季表示，農業部至少等待8年，待草案經院會三讀通過後，預估最快明年初招考。

「植物醫師法」草案於2017年1月完成預告，並在隔年送行政院審查，2022年4月行政院完成全案審查並修正法案名稱為 「植物醫師法」。但因醫師團體對「醫師」字樣表示反對，遲遲無法三讀通過，後續再因2022年11月屆期而不續審。

2023年9月農業學界讓步，經跨域溝通後修正法案使用名稱為「植物診療師法」，10月6日重新函送行政院，並在今年6月21日經院會討論通過，送立法院審議。

立法院經濟委員會今繼續審查「植物診療師法草案」，經逐條審查並部分條文修正後，「植物診療師法」通過初審；另外，民進黨立委陳亭妃主張裁罰標準應統一由主管機關農業部訂定，以免各地縣市政府裁罰標準不一，農業部同意後，並寫入附帶決議。

陳駿季表示，經過4個多小時審查，每條都詳細討論，部分條文修正後，草案通過初審。農業部等待這個結果至少8年，從2016、2017年起積極推動，植物診療師法通過後，將可協助農民精準用藥，而這僅是第一步，後續相關實施細則會再討論。

陳駿季說，有了植物診療師法，後續經過國家考試將選拔出優秀人才，只要農業相關科系即可報考，預估一年有300人，10年有3000人，這些人力投入農業後，尤其在因應氣候變遷時，處理病蟲害及生理病徵時，可透過植物診療師協助，讓農民更了解植物生長狀況，也讓後續用藥更精準、食品安全更有保障。

陳駿季說，經委員會決議，草案今天出了委員會後不需要經過委員協商，直接進入院會討論，「期待這個會期通過」。

陳駿季表示，先前已跟考試院初步討論，待植物診療師法確定通過後，會更積極與考試院確定遊戲規則，包含科目、應考要件及資格等，也會跟縣市政府、地方農業及組織宣導植物診療師的制度；學校端方面也會鼓勵學生報考，預估最快明年初招考。

至於偏鄉、離島地區可能面臨無植物診療師前往狀況，陳駿季說，據了解，很多學生願意去偏鄉服務，農業部未來也會考慮城鄉差距，提供誘因讓植物診療師更願意前往偏鄉服務。