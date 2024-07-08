創造美好的親子體驗！超乎想像的室內遊樂園大公開 一站式滿足全家人

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豔陽高照、汗如雨下的狀態，提醒你我，夏天已經來臨！不僅炙熱高溫和強烈紫外線令人不適，即將到來的暑假更讓爸媽們感到畏懼，早早就開始規劃夏令營活動和親子出遊行程，讓小孩出門放電消耗體力，也趁著假期和全家一同創造美好回憶。為了躲避太陽曝曬、舒適地進行家庭旅遊，許多家長會優先考慮親子室內景點，除了涼爽冷氣房是不可或缺的首選要件，還有哪些重點是爸媽們很在意的？馬上跟著《網路溫度計DailyView》一起來看看！

小孩的天堂、爸媽的救星！「室內親子景點」熱門關鍵字揭曉

《網路溫度計DailyView》

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透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，觀察近一年「室內親子景點」的熱門關鍵字，可以看到「放電」、「體驗」、「拍照」、「打卡」等字詞都是網友們的關注焦點。家長們挑選親子出遊去處時，不只在意景點是否有適當設施、活動，能夠讓孩子盡情玩樂、充分消耗體力，也十分看重場域的氛圍及特殊風格造景，希望能夠用照片紀錄親子間的歡樂回憶、替寶貝的童年留下珍貴紀錄。

另外，一站式旅遊也是近期相當受歡迎的行程，孩子們開心玩耍之餘，家長「用餐」、「逛街」、「購物」的需求也可以在相同地方搞定，不需要東奔西跑就可以讓全家大小的願望一次滿足。像這樣大人小孩皆宜的室內景點，入場後就能輕鬆打發一整天時間，十分適合忙碌的現代家庭！

滿足一站式旅遊行程！網友大推一室內親子樂園

《網路溫度計DailyView》

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在眾多室內場館中，「親子樂園」擁有大批支持者，是許多家長心目中的最佳去處。其中，大魯閣集團旗下的「遊戲愛樂園 Yukids Islands」獲得不少青睞，成為網友間相互推薦的親子放電首選。

觀察以陪伴為服務概念、主打多元手作課程的「遊戲愛樂園 Yukids Islands」近一年的熱門關鍵字，可以看到「拍照」、「打卡」、「體驗」、「好玩」、「購物」等，與室內親子景點的熱門關鍵字高度重疊，顯見遊戲愛樂園相當符合現代爸媽們的期待。除此之外，館內還有豐富的遊樂設施與手作活動，多元課程「寓教於樂」；樂園皆位於全台各大商場，可以滿足一站式休閒育樂行程，獲得網友稱讚非常「方便」。

寓教於樂超好玩 遊戲愛樂園亮點一次看

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遊戲愛樂園 Yukids Islands目前在全台共有10個據點，每年服務超過30萬人次，除了位置便利、可以一次解決全家行程之外，園區內的設施豐富多元，引進日本原廠研發製造的感覺統合動態遊具擁有專利及國際安全認證，還有仿真超市、氣球屋、球池滑梯、角色扮演應有盡有，所有設施皆符合國家檢驗標準。不但兼具教育性和娛樂性，讓寶貝們玩得開心，更讓爸媽放心！獲得許多好評，「壽司屋裡面的壽司海鮮有夠逼真，麵包店的麵包也看了好想吃喔！」、「這裡環境很乾淨、設施都有定期清潔維護，店員都很親切」。

打造親子同樂的遊戲園地同時，「放心、放電、放鬆」3Fun服務體驗也是遊戲愛樂園 Yukids Islands的核心宗旨，除了各式遊具還有Yukids手作坊提供黏土、拼豆等課程，以及獨立的親子益智遊玩區，讓孩子們透過這些活動練習手腦並用，提升協調力與美感，從中感受自我創造的快樂，適合全年齡體驗，廣受爸媽們讚賞「這次體驗了手作雪泥畫，質地很像史萊姆～很好塑形，小小朋友可以學習到色彩的辨別和不同的觸感」、「球池、家家酒、角色變裝區......足夠讓小朋友放電消耗體力回家直接睡爆，而且還有手作課，像是黏土、拼豆、流體熊、史萊姆」。家長也能在陪伴寶貝玩樂的過程中，再次感受記憶中單純美好的童年時光！

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分析說明

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分析區間：本文分析時間範圍為2023年06月14日至2024年06月12日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『室內親子景點』、『遊戲愛樂園 Yukids Islands』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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