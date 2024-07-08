炎炎夏日瞬間降溫！2024最新全台人氣水上樂園TOP 10

全身與水融為一體 分秒都沁涼入心！

翻攝／麗寶樂園馬拉灣 官網

翻攝／麗寶樂園馬拉灣 官網

面對動輒三十幾度的高溫，想出門但又怕熱到融化嗎？暑假除了待在室內吹冷氣，更消暑的方式當然就是玩水啦！全台灣有近20間的水上樂園，從刺激的高速滑水道到令人放鬆的漂漂河，無論是大人或小孩都能盡情玩耍，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出2024年全台人氣最高的十大水上樂園，爸媽趕緊趁著暑假，帶著全家大小一起探索這些戲水天堂吧！

NO.10 小人國主題樂園｜轟浪水樂園

桃園最夯的親子景點絕對是小人國主題樂園了，為亞洲第一座以迷你微縮建築模型為主題的遊樂園，園區內除了有上百座微縮景觀外，還有各式各樣的遊樂設施。而暑期才開放的「轟浪水樂園」每年都是相當熱門的親子去處，轟浪園裡有從高處傾瀉而下的重磅水量「Cool SPA」、濺起巨大浪花的兒童戲水灘「尼羅灘」、還有超大噴泉迷宮滑水道「瘋狂實驗室」，每項設施都刺激又好玩，大人和小孩都能體驗到從頭到腳的淋漓清涼，網友討論「設施很多樣化，適合所有年齡層的小朋友」、「大水桶灑下來的時候超級爽」、「小人國應該都是台灣人的童年回憶」。

NO.9 自來水園區｜水鄉庭園

位於台北公館的水上樂園，每年於7、8月開放後就能馬上吸引大批的親子家庭前往，讓台北人不用跑到北海岸就能在市區，以不到百元的票價玩到水。

自來水園區一入園就有一大區的景觀池，這一區是能讓小朋友瘋狂打水仗的區域，水位較淺的設計讓小小孩也可以安心玩水，旁邊還設有帳篷和躺椅，讓爸媽可以放鬆地看管著自家寶貝。

接著就是園區的重頭戲，位在巨大水池中央，以仿輸配管材設置、組合的巨大水上遊樂設施，該設施設置了各種玩水機關，不僅有各種水柱從不同角度噴出，還會不時的有秘密灑水器突擊遊客，整個區域充滿了小孩的笑聲與四濺的水花，可說是炎夏中最清涼消暑的畫面了。

NO.8 頑皮世界｜綠洲水樂園

翻攝FB／頑皮世界野生動物園

翻攝FB／頑皮世界野生動物園

來到頑皮世界，除了可以和水豚、袋鼠、羊駝、孔雀…等野生動物近距離互動、餵食，也有從6月開放至9月的綠洲水樂園能夠玩水！綠洲水樂園為頑皮世界裡的一座綠洲，整個園區是以動物為主題所打造，有長頸鹿水滑梯、河馬跳跳床、企鵝滑水道，還有不定時的噴水舞池，繽紛可愛的動物造型，不僅好玩也成為了打卡拍照景點。另外，戲水區分為大頑童與小頑童兩個專區，水池深度依照不同身高的小朋友所設計，讓家長能夠放心讓寶貝們盡情跑跳，去過的遊客都說「原來除了餵動物，這裡還能戲水」、「終於有地方可以消除台南的酷熱了」、「河馬跳跳床小朋友超愛玩」。

NO.7 劍湖山世界｜小威の海盜村

翻攝／劍湖山主題樂園 官網

翻攝／劍湖山主題樂園 官網

劍湖山世界主題樂園應該是所有台灣人畢業旅行的回憶，為歷史悠久的知名遊樂園之一，除了擁有多項水陸遊樂設施和豐富的自然生態環境，周圍還有許多雲林景點可遊玩。劍湖山於2013年建造水陸合併園區，陸上除了有G5、衝瘋飛車、擎天飛梭等刺激萬分的設施外，水樂園「小威の海盜村」則有經典的漂漂河、人造巨浪、尖叫度爆表的無底洞和龍捲風，可以感受到如同在水上坐自由落體和雲霄飛車般的快感，網友們紛紛表示「是台灣人小時候必去的樂園」、「一張票水陸就能玩到底，超划算」、「各種年齡層的小孩都有適合的區域」。

NO.6 知卡宣綠森林親水公園

「知卡宣」為花蓮縣吉安鄉的舊名，在重新規劃整修，成為自然生態的重要基地，整個園區為佔地千坪、融合童話式設計風格的親水公園，園區內不僅有多達13項設施，還有豐富的植物種類，除了能觀賞到珍貴的在地原生物種，還被稱為生態保育的教科書。其中最亮眼的水上設施為8米高360度滑水道，大人小孩能體驗到直接俯衝的快感，另外還有東部第一座人工衝浪池，讓遊客可以徜徉在冰涼的池水中。

除此之外，今（2024）年更增加了光雕秀，傍晚時分，整個園區都會出現結合戲水活動意象的光影畫面，讓入園的遊客們能夠盡情享受清涼愉悅的夏日時光和有趣舒適的水上活動。

NO.5 小叮噹科學主題樂園｜水樂園

翻攝FB／小叮噹科學主題樂園

翻攝FB／小叮噹科學主題樂園

小叮噹科學主題樂園為新竹新興的親子景點之一，除了有各種寓教於樂的科學互動設施，還是結合水陸雪三大主題的主題園區，園方希望小朋友能透過休閒娛樂和大自然做朋友，並同時汲取科學與神話等知識。

夏季才開放的水樂園有多項期間限定的水上設施，像是能接受水療天然按摩的「水桶轟浪」或擁有48個噴頭和上下擺動水柱的「旋轉水世界」，如果想躲到室內避暑的遊客，也可以到小叮噹滑雪場滑雪，身為全台最大的室內滑雪場，一年四季都能享受到0下幾度的涼爽酷寒，去過的家庭都表示「這種能同時學習到科學知識的遊樂園很少見」、「是夏天能玩水又能玩雪的避暑勝地」、「小朋友看到小叮噹都超喜歡」。

NO.4 六福村主題遊樂園｜水樂園

翻攝／六福村水樂園 官網

翻攝／六福村水樂園 官網

六福村是小時候必去的遊樂園之一，位於新竹的六福村隨著時間增長而發展得更加多元，不僅搭配一年四季推出不同的節慶活動，還有全台規模最大的開放式野生動物園「非洲部落」，遊客搭乘英式復古蒸氣火車進入非洲草食區，近距離觀賞動物，另外還有猛獸遊園巴士，深入萬獸之王獅子、狒狒的棲息地探險。

而近年才開幕的「六福水樂園」整題主題為希臘風情，為北台灣最大的玩水聖地，在水樂園中最受歡迎的設施，包含能體驗慵懶與速度衝突的速「激流勇士」、11公尺高的重力加速UFO造型「大漩渦」、全台唯一雙拼式的急速「暗黑滑行渦」等都是必玩清單。另外還有適合小小孩的水迷宮以及各種親水游具，可說是最適合全家同樂戲水的天堂！

NO.3 麗寶樂園｜馬拉灣水上樂園

翻攝／麗寶樂園 官網

翻攝／麗寶樂園 官網

位於台中麗寶樂園是台中的必去景點之一，整個渡假村占地200公頃，是個結合了水陸雙樂園、飯店、OUTLET MALL以及東區落羽松大草原的多元整合新娛樂場域，每年都能吸引全國各地的遊客前往。

而夏天絕對不能錯過的馬拉灣水樂園，是目前全台最大的水上樂園之一，園區內有10樣精心規劃的設施，包含東南亞最大露天人工造浪池的「大海嘯」、從密閉黑洞瞬間垂直下墜的「極速勇士」、高速翻滾的人工衝浪機「鯊魚浪板」、能體驗極速擺盪的巨大的U型滑板「 巫師飛艇」，還有適合小小孩的趣味水上氣墊、天然浪漫流域「漂漂河」，每個設施都含括所以年齡層的遊客，是個老少咸宜的水上園區，網友們都說「年輕人去玩也都很過癮」、「能夠訓練膽量的地方」、「根本是戲水的最佳之處」。

NO.2 宜蘭國際童玩藝術節

翻攝FB／宜蘭國際童玩藝術節

翻攝FB／宜蘭國際童玩藝術節

台灣最令人期待的的夏日盛典非宜蘭的童玩藝術節莫屬了！自1996年創辦至今，每年依舊吸引眾多遊客前往，童玩節主要以展覽、演出、遊戲、交流為四大主軸，是一個以「孩子」為此題的大型國際節慶活動，不僅能讓大人小孩玩的不亦樂乎，也是個能透過國際團隊表演互相交流文化的寶地。

今（2024）年的宜蘭同玩節將打造「童玩的多重宇宙」，「如果浩瀚宇宙中也有一個像宜蘭的多水星球，那會是怎樣的世界？」試圖傳達水是孕育地球上萬物生命的根源，今年最亮眼的地標是「太空中繼站」，是個可昇降的飛碟座艙，更設置了造型DJ電台，舞台結合了噴水、水幕、燈光、音樂和熱舞震撼連動，另外，園區內也規劃了許多新設施，有刺激的飆速水晶滑道、猶如水上旋轉木馬的「飛碟水上木馬」、穿越探索不同的空間的「驚奇蟲洞」、外型色彩亮眼繽紛「童心水世界」，提前試玩過的遊客都說「新設施都超級好玩」、「小朋友都玩的歡笑連連」、「每年夏天都一定要來的童玩節」。

NO.1 遠雄海洋公園

翻攝／遠雄海洋公園 官網

翻攝／遠雄海洋公園 官網

藍天、白雲、森林、海洋，到花蓮享受太平洋的遼闊和大自然的滋潤吧！就位在花蓮的「遠雄海洋公園」以海洋為中心主題，集休閒、娛樂、養生、教育、環保、文化等知性與感性特質於一體，打造頂級國際休閒勝地水準的渡假場域。園區內的遊樂設施大多為適合小小孩的輕鬆項目，像是能在水上盡情碰撞的「碰碰船」、公轉加上自轉的大擺錘「海底探險家」、飛艇造型的雲霄飛車「小藍鯨歷險記」，玩累了還能觀賞其他主題表演，像是海豚精靈的跳躍秀、逗趣海獅巡警隊的表演，還有能近距離接觸可愛海豚、海獅的活動，讓你一次擁有精采豐富體驗的親子海洋之旅。

遠雄海洋公園雖因地震閉館2個月後，不過終於在今（2024）年重新開幕，不僅整體園區全面升級，更打造了百萬美人魚聲光劇場，號稱是全台唯一有燈光舞台效果的水中表演，美人魚將身著異國服飾，結合美聲天后莎拉布萊曼優美歌聲，帶來全新戲碼「印度洋心之旅」！網友們都讚道「親親海豚的體驗很特別」、「可以讓小朋友深入了解很多海洋動物」、「能讓家長和小孩都輕鬆的遊玩經驗」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年07月03日至2024年07月01日，共一年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論本次主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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