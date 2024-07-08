甜點控、辦公族快收藏！中山大同十大人氣咖啡廳一次看

假日喝咖啡不妨來這裡吧！

假日不知道要去哪裡，不妨找一間咖啡廳度過一個慢步調的下午吧！《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，幫你蒐集並整理台北市中山區、大同區10大人氣咖啡廳，不藏私告訴你必吃必逛的東西有哪些。

中山區、大同區位於台北市精華地帶，隨著中山線型公園整修，加上鄰近大稻埕商圈復甦，越來越多觀光客選擇在週休六日來到這裡逛街，舊式古宅、日式簡約、韓式可愛的咖啡廳也如雨後春筍般出現，不只好拍好吃，來到這裡也能補充身心靈滿滿的能量。

No.10 裏Ura.219

翻攝IG／ura.219

翻攝IG／ura.219

地址：台北市大同區迪化街一段219號

喜歡老屋的人絕對不能錯過！裏Ura.29被網友譽為「隱藏版小京都」，由Professer.E與裏山攜手，將迪化街老屋庭院打造成墨色為基底的日式景觀，歷史建物結合自然景觀、服裝古物、植物盆栽、咖啡，傳遞對藝術文化和生活品味的堅持，除了可以點上一杯飲品，不妨也可以試試看甜點「費南雪」，這裡的費南雪以一片風景為概念，擷取山脈、苔石等遠近不同視角，口感吃起來類似瑪德蓮，外表為微焦焦糖奶油，內裏扎實、微濕潤也不膩口。

網友對於裏Ura.219也給予高度評價，「特別的是隱身在大稻埕的服飾店門口，需先在服飾店點完餐才能入內，推開門後真的會被庭院驚艷到，都市裡居然有這麼日式的地方。再後面就是咖啡廳了，裡面也做了一個和室的空間，還有圍棋桌，非常適合在這裡坐一下午」、「鐵觀音好喝順口，本來以為會很普通，結果很好喝，不澀，香氣也有出來」、「日式的庭院有著許多盆栽，座位很少，不過喝著熱茶看著庭院別有一番不同感受。巧克力費南雪很好吃，不同於一般，是表皮酥又加上糖粉的口感，個人很喜歡」。

No.9 転運棧-貓中途咖啡廳

翻攝FB／転運棧-貓中途咖啡廳

翻攝FB／転運棧-貓中途咖啡廳

地址：台北市大同區天水路2-3號

平時喜歡嚕貓的人有福啦！位於大同區天水路上的「転運棧」，愛貓的店主得知民間單位收容貓口數暴增，無數貓咪無家可歸卻也沒有合適的管道可以曝光，便毅然決然加入貓中途的行列，透過經營貓中途咖啡廳及YouTube頻道「瘋寵玩家」拍片分享，除了讓領養人了解自己適不適合養貓，也讓這些浪貓多了得到家庭溫暖的機會，「転運棧，不只是中途轉運站，還是個輕鬆自在的休息玩樂棧，更期望能藉由本棧的努力，轉變更多貓咪一生的命運。」

來過転運棧的愛貓者也熱情分享，「餐點中規中矩，份量很夠，但吃東西不是重點，是給予這些中途貓咪們的支持，也讓可愛的牠們療癒自己」、「推薦2樓榻榻米區，逗貓多種玩法，有逗貓棒、貓抓牆促進人與貓的友好度，貓咪們都會跑到腳邊蹭找你玩～建議大家先到貓咪的介紹牆認識名字，叫名字對貓咪來說增加友好度，就拉近你們之間的距離了」、「已經是第二次去了，咖啡廳東西好吃、環境乾淨舒適，看得出來店家很用心照顧貓貓，我在這裡也領養了寶貝蘇打，非常推薦單純用餐跟貓咪玩或想收編的人去走走」。

No.8 貝克宅

翻攝FB／貝克宅Roasting House

翻攝FB／貝克宅Roasting House

地址：台北市中山區南京東路三段89巷5弄4號（南京店）

長跑雙北咖啡廳的人大多對「貝克宅」不陌生！貝克宅主打以家為起點，希望前來消費的顧客都能從咖啡與甜品中感受到家的味道，不僅是日常也是充滿溫暖與美好的儀式感，除了販售事先預訂的戚風、波士頓生日蛋糕，隱身於捷運松江南京站的南京店也特別販售咖啡、肉桂捲及多種口味的戚風蛋糕，簡約日式的裝潢搭配木頭地板，一杯咖啡配上一塊戚風蛋糕就能度過悠閒卻又充實的午後。

網友對於貝克宅也留下評論，「店家會定期推出新口味，簡單質感的外表，卻蘊藏了豐富的風味，每一口都能感受蛋糕的輕盈與空氣感，讓人回味無窮，蛋糕的甜度適中，配上一杯咖啡或清爽的茶都可以，很適合作為下午茶和甜點，非常值得前往品嚐」、「甜點的款式很多樣，每一次都想試試不同的甜點～味覺雖是主觀的，但都不會死甜，很喜歡貝克宅用心製作的甜點與飲品」、「肉桂捲好吃，搭配中焙的咖啡很適合。老宅的氣氛不錯，環境蠻安靜的，整體服務也很好」。

No.7 鐵木Ironwood

翻攝IG／ironwood.coffee

翻攝IG／ironwood.coffee

地址：台北市大同區南京西路64巷16-2號2樓

鐵木目前在台北、台中各有一間分店，品牌取自「鐵木」將剛硬素材「鐵」與雅緻素材「木」相輔結合，不僅是希望能夠取得平衡，也希望能夠將此寓意帶到產品與生活之中。店面除了販售自家烘焙咖啡及手作甜點，飲品也特別選用台灣茶葉、可可，吃到在地原味之餘，喜歡的話還能透過線上平台直接購買咖啡豆、濾泡茶、禮盒及手工甜點，台北店裝潢採用木頭桌椅、木質地板，保留大面積白色牆面，打卡拍照時作為背景也非常適合。

許多人也推薦鐵木必點美食，「蛋糕的顏值都很高！無花果的品項很少見」、「目前吃下來印象最深刻的鮮奶油蛋糕！口感綿密又有點像卡士達的味道，配上不管是綠葡萄還是草莓都令人相當難忘」、「雖然店家的位置稍嫌隱密，不過奶油蛋糕的鮮奶油與海綿蛋糕體都十分讓人激賞。特別喜歡飲品鐵木的杏仁萊姆酒味及非常順口，整個愛了愛了」、「鳳梨氣泡飲喝得到果粒的扎實口感，重點不會很甜！夏天好適合喝呀～」。

No.6 嘎哩咖啡GaliGabi

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

地址：台北市大同區重慶北路三段23號2樓

從捷運大橋頭站走幾步路便能抵達「嘎哩咖啡」，沿著樓梯拾級而上，推開木門就能感受嘎哩咖啡裝潢仍保留老屋建物元素，店名取自閩南語「和你」的諧音，更是拉近老闆與顧客之間的距離感。嘎哩咖啡座位幾乎都配有插座，非常適合想要來這裡趕報告、用電腦的族群，如果想要喝咖啡放鬆身心靈，靠窗的座位也能感受陽光灑進來的舒暢感，不論是閱讀還是放空發呆，都能讓自己疲憊的身心靈瞬間獲得紓壓！

嘎哩咖啡假日時常常高朋滿座，網友也紛紛表示，「位於二樓的老宅咖啡廳，舒適靜謐的環境讓人很放鬆，紗布乳酪會隨著季節變換口味，是店內最熱門的餐點」、「適合獨處、辦公、讀書的環境，洽公和朋友聊天就不適合，美式咖啡有焦糖甜味，拿鐵也很好喝～奶味咖啡位都十足，咖啡有特殊香氣，好像檸檬香茅，整體咖哩飯很美味，如果再多給幾朵綠花椰菜就更棒了」、「店內藏書蠻多類型，漫畫、咖啡相關、文學作品、攝影集等等，而各個區域都有放一些書，如果是坐在脫鞋區的話不用一直來回穿脫就可以看不同書，另外店內擺設個人覺得很用心，有很多可愛的細節」。

No.5 8%ice CAFÉ

翻攝IG／8icacafe__zhongshan

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地址：台北市中山區中山北路二段78-3號（中山店）／台北市中山區民權東路一段79號1樓（民權店）

8%ice CAFÉ在台北市擁有多間分店，相較其他咖啡廳與眾不同的是結合現場弦樂團表演，喝下午茶不再只是喝咖啡聊是非，也能夠換種方式，靜下心來用音樂洗滌身心靈。近期藝人薔薔（林嘉凌）在母親節時為了感謝繼母養育之恩，特別來到8%ice CAFÉ練習小提琴，除了親自下廚做菜以外，也為繼母演奏〈雨夜花〉歌曲，更是令繼母與現場粉絲感動不已，咖啡廳網路聲量也跟著上升，成為許多人想要給親友、另一半小驚喜時的好去處。

網友對於8%ice CAFÉ也留下好印象，「當日造訪時的表演為鋼琴+小提琴的現場演奏，二個小時的演奏中，前半段為古典樂曲，後半段則交雜一些流行樂，演奏的水準頗高」、「在中山也可以邊喝咖啡邊享受音樂會，質感咖啡廳竟然有現場演奏，讓吃飯喝咖啡也能沉浸心靈洗滌，或是跟朋友一起玩猜歌遊戲，鹹食甜食都有不怕吃不飽」、「有中式的料理，食材健康、調味也好，CP值很高，常有現場音樂演奏，樂手們都具有相當的水平」。

No.4 卜卜商店

翻攝FB／卜卜商店

翻攝FB／卜卜商店

地址：台北市大同區赤峰街49巷2號2樓（導航需導至赤峰街16-6號）

想為家裡添幾個可愛餐盤，來到捷運中山站附近的「卜卜商店」準沒錯！卜卜商店位於人來人往的赤峰街，雖然沒有掛上門牌號碼，沿著旁邊階梯往上走，就能找到卜卜商店。店內除了販售叮哥布丁、凍檸紅玉、愛玉蜜及各式飲品外，在1樓「舊目立屋」也能找到各式各樣的碗盤，喝完下午茶就能直接和三五好友原地開逛，把喜歡的餐具通通打包帶回家。

曾前往卜卜商店用餐消費的客人指出，「討厭焦糖布丁的人這家可以來吃，是我近年來在咖啡廳吃到最甜最不苦的布丁哈哈，我覺得還不錯吃！一樣有搭配他們家好吃的鮮奶油喔」、「超推『焙茶栗子達克瓦茲』！茶味超級濃郁，非常讚！提拉米蘇和家人朋友們一同分食也很美味，下次再來嘗試其他的」、「飲品都不會太甜，除了店家主打的蛋糕外，飯後加點的布丁也很優秀，奶香味濃郁不甜，真的很好吃」、「這家店在賣日式瓷器的樓上，店內裝潢綠色植栽很多，讓人愜意放鬆，當天天氣很熱所以決定坐裡面，若天氣不熱，坐戶外吧台位子應該很好拍照也很舒服」。

No.3 根本在旅行

翻攝FB／根本在旅行

翻攝FB／根本在旅行

地址：台北市中山區長春路137巷7號（長春店）

「你點的不只是咖啡，而是前往日本的心靈機票！」知名咖啡店「根本在旅行」在中山區、信義區及南港區設有分店，希望能夠將日本咖啡品牌於台灣還原，喝到咖啡宛如親臨日本的享受。此外，根本在旅行店鋪不只販售咖啡豆及周邊商品，現場也能品嚐不同產地咖啡豆沖泡出來的手沖飲品，還可以搭配抹茶生巧克力蛋糕、抹茶白味噌生乳酪、日式煎茶生乳捲、焙茶布蕾等甜點，邊吃邊享受咖啡與甜品搭配所帶來的感官盛宴。

根本在旅行也收到眾多網友好評，「根本在旅行從日本各地代理當地冠軍咖啡豆，讓在台灣的我們也能品嚐到日本的好味道，除了可以喝到現沖的咖啡外，店內還有販售多款咖啡豆或濾掛，每個包裝都十分精美，送禮自用都超讚的啊」、「店裡好多貓貓的圖案超可愛，裝潢很好拍照，冬季的草莓新品，生乳捲很好吃，抹茶氣泡水超特別」、「抹茶豆奶跟沖繩西西里咖啡都不錯，喜歡店裡裝飾，暗紅色調，跟一般咖啡店的風格很不一樣，給人耳目一新的感受」。

No.2 Miss V Bakery Cafe

翻攝FB／Miss V Bakery

翻攝FB／Miss V Bakery

地址：台北市大同區赤峰街49巷22號1樓（赤峰店）

2013年9月，Virginia與Veronica兩個女生為了打造夢寐以求的婚禮喜餅，創立麵包店品牌「Miss V Bakery」，主打手工喜餅、彌月禮盒、咖啡甜點輕食及外燴服務；2015年初，Miss V Bakery正式轉型為Miss V Bakery Cafe，販售三明治、花椰野菇鹹派、煙燻鮭魚沙拉、肉桂捲、伯爵桔皮司康等鹹甜食，同時兼具咖啡廳與早午餐店菜單，滿足消費者早午餐及下午茶需求，隨後又因應時代潮流推出Miss V Cooking Studio，推廣甜點與菜餚教學。

Miss V Bakery Cafe的肉桂捲也受到網友推崇，「加熱後的焦糖肉桂捲帶出堅果及淡淡肉桂的香氣，麵包本體鬆軟好吃」、「肉桂捲是屬於比拳頭還大顆的那種，濕潤的麵包體搭配著糖霜，愛吃甜的會瘋掉，建議搭配飲料享用不然會受不了」、「招牌肉桂捲第一口吃覺得很普通，但越吃越香吃到後面回甘順口，起身買第二份外帶回家」、「外帶了兩個肉桂捲，濕潤好吃，回烤的說明也很清楚」。

No.1 cafe waku

翻攝IG／cafe_waku

翻攝IG／cafe_waku

地址：台北市大同區承德路二段75巷28號1樓

近年在中山區、大同區受到網友高度討論與關注的咖啡廳就是「cafe waku」！cafe waku近期受到許多人喜愛，咖啡店建築經由老宅裝修設計，整體呈現韓系簡約奶油白的裝潢，從門口就成為網美、網帥打卡熱點。由於「わくわく（Waku Waku）」在日文代表期待、喜悅、無法平靜下來的興奮與扣人心弦的悸動，因此品牌名稱選用「cafe waku」，希望每位客人來訪時都能抱著這種心情用餐。

網友對於cafe waku的餐點不吝嗇分享，「慕名前來，果然沒有失望。酪梨跟明太子醬真的是超級好朋友，有夠搭配的，隨餐的爐烤蔬菜也非常加分」、「酪梨明太子可朗芙，上面鋪滿滿的酪梨加上鹹香的明太子，搭配外酥內軟的可朗芙非常好吃。蘋果美式也很好喝，要配上面濃郁的泡泡一起喝，味道很和諧」、「哈密瓜戚風蛋糕，綿密戚風搭配帶有香濃哈蜜瓜味的鮮奶油，溫潤但令人感到幸福。松露醬與細薯條，細薯條酥脆，撒上香濃起司粉，再搭配松露沙拉醬，讓人停不下來。拿鐵就還可以，反而是微甜紅茶牛乳，香濃好喝！」

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年07月03日至2024年07月01日，共一年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論本次主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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